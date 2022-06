How I met your Father: Das Sitcom-Spin-off startet heute bei Disney+

Heute startet bei Disney+ die neue Serie How I Met Your Father, bei der es sich um einen geistigen Nachfolger der Kult-Sitcom How I Met Your Mother handelt. Ein regelmäßiges Wiedersehen mit den bekannten Stars von damals darf somit nicht erwartet werden, stattdessen steht hier eine vollkommen neue Gruppe von Freunden im Mittelpunkt.How I Met Your Father greift zwar die Grundidee und Erzählweise ihrer Vorlage auf, zeigt aber nicht, wie man es zunächst vermuten könnte, dieselbe Geschichte aus der Sicht der Mutter. In der Serie erzählt die neue Protagonistin Sophie (gespielt von Hilary Duff) ihrem Sohn, wie sie einst im Jahr 2021 ihren Partner kennengelernt hat. Im Folgenden stehen somit eine vollkommen andere Clique und deren Dating-Eskapaden in einem deutlich moderneren New York im Fokus, wobei dann natürlich etwa auch Dating-Apps eine entscheidende Rolle spielen.In den USA gab es das "How I Met Your Mother"-Spin-off bereits Anfang des Jahres beim Streamingdienst Hulu zu sehen, in Deutschland sind alle bisher ausgestrahlten Folgen ab sofort im wachsenden Katalog von Disney+ zu finden. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.