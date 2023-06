Media Markt: Samsung-Smartphone mit 50 MP heute für nur 129 Euro

Bei Media Markt findet ihr das Samsung Galaxy A14 aktuell zum Bestpreis von nur noch 129 Euro. Das 6,6 Zoll große Android-Smartphone bietet sich für Einsteiger an, die nicht auf Leistung verzichten wollen. Mit dabei: Octa-Core-Prozessor, 50-MP-Kamera und 90-Hz-Display.

Das in der Mittelklasse wildernde Einsteiger-Modell kann sich zum Sparpreis von 129 Euro im Preisvergleich sehen lassen. Der Media Markt Online-Shop ist hier deutlich günstiger als die Konkurrenz. Andere namhafte Händler verlangen mindestens 146 Euro.Das Samsung Galaxy A14 , das im März 2023 veröffentlicht wurde, ist ein leistungsstarkes Einsteiger-Smartphone, das zeitgemäße Spezifikationen zu einem erschwinglichen Preis bietet. Das Gerät verfügt über ein 6,6-Zoll-PLS-LCD-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2408 Pixeln und eine 50-MP-Hauptkamera, die scharfe Bilder knipst. An der Front ist eine 13-MP-Kamera für Selfies platziert.Angetrieben wird das Galaxy A14 von einem Mediatek Helio G80 Octa-Core-Chip, 4 GB sowie 64 GB internem Speicher, der durch eine microSDXC-Karte erweitert werden kann. Das Smartphone unterstützt LTE und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen seitlich montierten Fingerabdrucksensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor und Kompass. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem 5000-mAh-Akku ausgestattet.In der Praxis hat das Galaxy A14 in Tests hervorragend abgeschnitten. Trotz seines niedrigen Preises bietet es eine adäquate Leistung, ein schönes Display, eine solide Kamera und eine beeindruckende Akkulaufzeit von mehr als zwei Tagen. Weiterhin gewährleistet Samsung zwei Betriebssystem-Upgrades und vier Jahre Sicherheitsupdates.Alltägliche Aufgaben lassen sich mit dem Samsung Galaxy A14 einfach bewältigen, ohne dass es zu merklichen Verzögerungen kommt. Zudem fotografiert die verbaute Triple-Kamera schnell und liefert auch bei Nacht scharfe Bilder. Es gibt nur einige wenige Nachteile, wie z. B. das Fehlen einer IP-Bewertung (wasserdicht) und einen nur mäßigen Mono-Lautsprecher.