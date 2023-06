Meta Quest 2: VR-Brille bei Media Markt dauerhaft im Preis gesenkt

Media Markt bereitet sich auf den Start der Meta Quest 3 im Herbst vor und beginnt jetzt mit dem Abverkauf des beliebten Vorgängers, der Meta Quest 2. Ein guter Zeitpunkt für alle Schnäppchenjäger, die auf der Suche nach einer leistungsstarken und gleichzeitig günstigen VR-Brille sind.

Meta Quest 2 (128 GB) Jetzt für 349,99 Euro bei Media Markt

Meta Quest 2 (256 GB) Jetzt für 399,99 Euro bei Media Markt

Technik, Standalone-Funktionen und Upgrade via Gaming-PC

Lieferumfang, Features und Apps abseits vom Gaming

Die Meta Quest 2 erhält seitens der Facebook-Mutter einen neuen Preis und Media Markt zieht mit. Für das 128-GB-Modell des Virtual-Reality-Headsets werden nur noch 349,99 Euro berechnet, mit 256 GB Speicher liegt die Brille bei ebenso günstigen 399,99 Euro.Die Meta Quest 2 gehört zu den wenigen VR-Brillen, die nicht nur hinsichtlich ihrer Performance, sondern auch mit einem günstigen Preis überzeugen können. Technisch setzt das Headset auf ein Fast-Switch-LCD-Display mit einer Auflösung von 1832 x 1920 Pixel pro Auge und einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz. Dabei ist die Quest 2 auch für Brillenträger geeignet und lässt sich dank spezieller Soft-Riemen auch für längere Sessions komfortabel nutzen.Bei der Nutzung des Virtual-Reality-Headsets stehen zwei Modi zu Auswahl. Entweder ihr verwendet die Brille nur mit Headset, Controller und Smartphone-App oder aber ihr verbindet sie mit einem Gaming-Computer. Die PC-Verbindung macht am Ende den Weg frei für grafisch anspruchsvollere Oculus Rift-Titel. Ebenso unterstützt die Meta Quest 2 die Gaming-Plattform SteamVR und auch Spiele wie der Microsoft Flight Simulator lassen sich mit der Brille nutzen. Perfekt also für Gamer mit VR-Ambitionen.Neben der Meta Quest 2 befinden sich zwei Touch-Controller im Lieferumfang, mit denen ihr sofort loslegen könnt. Weitere Sensoren werden nicht benötigt, da die VR-Brille Kopf- und Körperbewegungen per "6DOF" erfasst und mit realistischer Präzision in die virtuelle Realität überträgt. Einfach und schnell lässt sich so zudem ein Spielbereich (z.B. im Wohnzimmer) einrichten, der vom Quest-Guardian überwacht wird, sodass du diesen nicht aus Versehen verlässt und dir keine Hindernisse im Weg sind.Natürlich ist die Meta Quest 2 nicht nur für Gamer interessant. Die Facebook-Mutter bietet auch abseits von Spielen eine große Auswahl an Apps . Ihr könnt an Fitnesskursen teilnehmen, via YouTube und Netflix streamen, Sprachen lernen, meditieren, an exotische Orte reisen oder über den VR-Chat mit Freunden durch die Virtual Reality streifen. Das App-Angebot wird dabei von Tag zu Tag vielfältiger, umfangreicher und vor allem auch günstiger - wenn nicht sogar oft kostenlos.