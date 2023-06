Dyson V11 Absolute: Akkusauger bei Media Markt stark reduziert

Media Markt bietet den Dyson V11 Absolute in seinen Angeboten der Woche zum aktuellen Bestpreis an. Für den beliebten Akku-Staubsauger werden aktuell nur 489 Euro fällig. Er überzeugt mit hoher Saugleistung, langer Akkulaufzeit und einem umfangreichen Zubehör-Paket.

Dyson V11 Absolute

Neben dem Dyson V8 Absolute für 319 Euro gehört der Dyson V11 Absolute zu den stark reduzierten Akkusauger, mit denen sich Media Markt preislich auch gegen anderen Online-Händler samt einer versandkostenfreien Lieferung durchsetzen kann.Der Dyson V11 Absolute ist ein kabelloser Staubsauger, der auf der bekannten Staubsaugertechnologie von Dyson aufbaut und diese weiter verbessert. Er zeichnet sich durch eine starke Saugleistung aus, die durch einen leistungsstarken digitalen Motor gewährleistet wird.Eines der herausragenden Merkmale des Dyson V11 Absolute ist sein intelligenter Dynamic Load Sensor (DLS), der die Saugleistung automatisch an verschiedene Bodenarten anpasst und somit die Akkulaufzeit optimiert. Zudem ist der Staubsauger mit einem High Torque Bodendüse ausgestattet, die speziell für eine gründliche Reinigung sowohl auf Teppichen als auch auf harten Böden entwickelt wurde.Zusätzlich zu seiner leistungsstarken Saugfähigkeit bietet der Dyson V11 Absolute auch eine Reihe von nützlichen Funktionen, die den Benutzern einen großen Komfort bieten. Er verfügt über ein LCD-Display, das Echtzeitinformationen über die verbleibende Akkulaufzeit und die Leistung liefert und sogar eine Wartungserinnerung anzeigt, um eine konstant hohe Leistung zu gewährleisten.Das Gerät kann mühelos in einen Handstaubsauger umgewandelt werden, was es zu einer vielseitigen Lösung für die Reinigung verschiedener Oberflächen macht. Der V11 Absolute ist zudem mit einer effizienten Filtrationstechnologie ausgestattet, die bis zu 99,97 Prozent der Partikel einschließlich Allergene und Bakterien aufnimmt und damit zu einer verbesserten Luftqualität im Haushalt beiträgt.