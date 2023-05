Zelda: Tears of the Kingdom bei Media Markt auf 59,99 Euro reduziert

In wenigen Tagen erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TotK) für die Nintendo Switch. Bei Media Markt kann man den Titel in physischer Version für reduzierte 59,99 Euro vorbestellen und ihn am Release-Tag in den Händen halten - per Lieferung oder Abholung.

Nintendo

Während viele Händler den Preis des nächsten Link-Abenteuers auf der von Nintendo vorgeschlagenen UVP von 69,99 Euro belassen, erhaltet ihr das Switch-Spiel im Online-Shop von Media Markt bereits günstiger . Liefertermin bzw. Abholtermin ist der 12. Mai 2023. Passend dazu wird eine Zelda Special Edition der Nintendo Switch OLED verkauft.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist das neueste Kapitel in der langjährigen, erfolgreichen Videospielreihe von Nintendo. In diesem epischen Abenteuer begibt sich der Protagonist Link auf eine gefährliche Reise, um das Königreich Hyrule zu retten, welches von finsteren Mächten bedroht wird.Um das Schicksal des Königreichs zu ändern und die Welt vor der drohenden Dunkelheit zu bewahren, muss Link seine Fähigkeiten erweitern, neue Waffen und Ausrüstungen sammeln, Rätsel lösen und sich gegen mächtige Gegner behaupten, während er von einer Vielzahl neuer und bekannter Charaktere unterstützt wird.Tears of the Kingdom bleibt seinen Wurzeln treu und bietet gleichzeitig einzigartige und innovative Spielelemente, die sowohl alteingesessene Fans als auch Neulinge der Serie begeistern werden. Das Spiel besticht durch seine offene Welt, in der Spieler in ihrem eigenen Tempo erkunden und entscheiden können, welche Herausforderungen sie bewältigen möchten.Grafisch überzeugt das Spiel mit einer detaillierten Welt und unvergleichlichem Design. Der atmosphärische Soundtrack und die packende Handlung ziehen die Spieler in ihren Bann und lassen sie eintauchen in die faszinierende Welt von Hyrule.