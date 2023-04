30. April 1993: Der wichtigste Tag für das World Wide Web

Heute vor 30 Jahren begann das, was wir den Siegeszug des World Wide Web nennen. Eine Entwicklung von Tim Berners-Lee, damals noch ein recht unbekannter Physiker, wurde kostenlos der Menschheit zur Verfügung gestellt.

Eine kurze Geschichte des World Wide Web

Verzicht von Lizenzgebühren ebneten Erfolg

WWW ist Alltag

Im Schweizer Kernforschungszentrum CERN wurde am 30. April 1993 mit der Freigabe der Entwicklungen des World Wide Web unter einer Public Domain-Lizenz der Grundstein für den Erfolg des Internets gelegt.Tim Berners-Lee und sein Kollege Robert Cailliau hatten seit Jahren an dem WWW gearbeitet und sich dafür stark gemacht, dass ihre Idee auf Grundlage offener Technologien für jeden kostenlos zugänglich sein sollten.Beim CERN entschied man sich dann für viele überraschend auf den Verzicht von Lizenzgebühren und gab den W3-Basis-Client, den W3-Basis-Server und die W3 Library of Common Code (libWWW) frei. Dieser freie Zugang ermöglichte eine rasche Verbreitung, die Nutzung weltweit und vor allem eine schnelle Weiterentwicklung.Der Tag der Freigabe des WWW ist daher für viele Wissenschaftler ein wichtigeres Jubiläum als der Tag der Vorstellung oder der Anfang der Entwicklung des Projekts selbst.Das Web entstand dabei im Grunde schon 1989 als Projekt an der Forschungseinrichtung CERN. Das erste Konzept sah den Aufbau eines Hypertext-Systems zum Austausch von Informationen vor. Erarbeitet wurde das Konzept von Tim Berners-Lee und seinem Kollegen Robert Cailliau. Am 12. März 1989 wurde die Idee erstmals präsentiert. Das ursprüngliche Ziel des Systems war es, auch umfangreiche Forschungsergebnisse zeitnah mit Kollegen auszutauschen und gleichzeitig Feedback darauf zu erhalten.Man wollte daher ein Netz aus Informationen über die Welt spannen, hatte damals aber natürlich nicht damit gerechnet, was für ein Ausmaß dieses Netz erreichen könnte. Seit über 30 Jahren ist das World Wide Web nun nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken.