AVM FritzBox 7590 AX + Wi-Fi 6 Repeater bei Media Markt reduziert

Ab sofort verkauft Media Markt das günstige Bundle aus AVM Fritz!Box 7590 AX und dem Fritz!Repeater 1200 AX für nur 279 Euro. Im Vergleich zum Einzelkauf können beim DSL-Router und WLAN-Verstärker mit Wi-Fi 6 aktuell 38 Euro gespart werden - ein solider Deal.

FritzBox 7590 AX + Repeater 1200 AX Jetzt für 279 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Media Markt Angebote: FritzBox 7590 AX und FritzRepeater 1200 AX

FritzBox 7590 AX + Repeater 1200 AX Jetzt für 279 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass ohne das reduzierte MediaMarkt-Bundle für nur 279 Euro aktuell deutlich mehr für die FritzBox 7590 AX (ca. 249 Euro) und den FritzRepeater 1200 AX (ca. 69 Euro) eingeplant werden müssten.Die AVM Fritz!Box 7590 AX ist ein leistungsstarker und vielseitiger WLAN-Router, der auf dem neuesten Wi-Fi 6-Standard (802.11ax) basiert. Dieser Standard bietet eine höhere Datenübertragungsrate, verbesserte Netzwerkeffizienz und geringere Latenz im Vergleich zu früheren Generationen. Die Fritz!Box 7590 AX bietet umfassende Funktionen, darunter eine integrierte DECT-Basisstation für Telefone und Smart-Home-Geräte, eine Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse, vier Gigabit-Ethernet-Ports und einen Gigabit-WAN-Port.Mit Unterstützung für VDSL/ADSL sowie Supervectoring 35b ist der Router ideal für Highspeed-Internetverbindungen. Darüber hinaus ermöglichen die integrierten USB 3.0-Anschlüsse den Anschluss von Speichermedien und Druckern für einfaches Netzwerk-Sharing und -Backup. Aktuell kann die FritzBox mit dem neuesten FritzOS 7.50 ausgestattet werden.Der AVM Fritz!Repeater 1200 AX ist ein kompakter und leistungsstarker Wi-Fi 6-Range-Extender, der darauf ausgelegt ist, die Reichweite und Leistung Ihres WLAN-Netzwerks zu erhöhen. Der Repeater unterstützt den neuesten 802.11ax-Standard und ist abwärtskompatibel zu älteren Wi-Fi-Standards. Mit Dualband-Unterstützung (2,4 GHz und 5 GHz) und der intelligenten Crossband-Repeating-Technologie stellt der Fritz!Repeater 1200 AX sicher, dass Ihre Geräte jederzeit die bestmögliche Verbindung erhalten.Das Gerät ist einfach einzurichten und dank der automatischen Mesh-Konfiguration nahtlos in das Fritz!Box-Ökosystem integrierbar. Mit einem Gigabit-Ethernet-Port ausgestattet, kann der Repeater zudem kabelgebundene Geräte in das Heimnetzwerk einbinden.