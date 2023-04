Media Markt: Philips Hue Lightstrip+ im 3-Meter-Set für nur 65 Euro

Im Online-Shop von Media Markt hält man am Sparpreis für den Philips Hue Lightstrip+ fest. Für günstige 64,99 Euro erhält man jetzt das 3-Meter-Set und kann so sein Smart-Home mit farbigen Akzenten versorgen. Und das via Bluetooth notfalls sogar ohne die Hue Bridge.

White and Color Ambiance: Mehr Details zum Philips Hue Lightstrip Plus

Wer bereits länger mit den Lightstrips von Philips Hue liebäugelt, sollte sich das MediaMarkt-Angebot genauer ansehen. Die 2-Meter-Basis inklusive 1-Meter-Erweiterung für nur 65 Euro sind ein toller Einstieg in die smarte Beleuchtung.Der Philips Hue Lightstrip+ ist ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem, das sich durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit auszeichnet. Das System besteht aus länglichen, anpassbaren LED-Streifen, die für die Hintergrundbeleuchtung von Möbeln, TV-Geräten, Treppen oder anderen architektonischen Details verwendet werden können.Diese leuchtenden Streifen sind in der Lage, 16 Millionen Farben darzustellen und können bequem über eine Smartphone-App, Sprachassistenten oder intelligente Schalter gesteuert werden. Durch die Integration in das Philips Hue-Ökosystem können die Lightstrips mit anderen Hue-Geräten verbunden und für eine umfassende Raumbeleuchtung synchronisiert werden.Eine der Hauptstärken des Philips Hue Lightstrip+ ist die einfache Installation und Anpassung. Die LED-Streifen verfügen über einen selbstklebenden Rücken, der auf den meisten Oberflächen haftet und somit eine schnelle Montage ermöglicht. Zudem lassen sich die Streifen individuell zuschneiden, um sie perfekt an die gewünschten Abmessungen anzupassen.Die Lightstrips sind zudem erweiterbar, sodass die Länge der Streifen je nach Bedarf erhöht werden kann. Mit der Philips Hue Bridge lassen sich die Lightstrips ins Heimnetzwerk einbinden und können somit in Szenen und Routinen integriert werden, die den Alltag erleichtern und eine ansprechende Atmosphäre schaffen.