Samsung Osteraktion: Viele Galaxy-Smartphones sind stark reduziert

Samsung nutzt die Osteraktion bei Media Markt um mit tollen Technik-Angeboten aufzufahren. Für kurze Zeit erhaltet ihr die beiden Smartphone-Familien Galaxy S23 und Galaxy S22 zum besten Preis sowie zusätzlich einen 100-Euro-Direktabzug. Wir haben alle Details für euch.

Samsung Galaxy S23: Jetzt mit 100 Euro Direktabzug

Samsung Galaxy S22: Der Vorgänger ab sofort zum Sparpreis

Kopfhörer und Tablets: Weitere Oster-Schnäppchen von Samsung

Die Rabattaktion rund um Samsung-Smartphones und -Tablets teilt sich bei Media Markt in zwei Bereiche auf. Bis zum 31. März erhaltet ihr einen pauschalen Rabatt von 100 Euro auf alle Galaxy S23-Geräte . Bis zum 10. April wird hingegen der Preis für die Androiden der Galaxy S22-Serie reduziert. Beide Angebote können sich für Schnäppchenjäger lohnen.Erst im Februar wurden die neuen Galaxy S23-Flaggschiffe von Samsung vorgestellt, schon startet Media Markt einen Preisnachlass. 100 Euro werden euch pauschal vom Kaufpreis abgezogen, sobald ihr das Galaxy S23 oder die ebenso beliebten Plus- und Ultra-Modelle in den Warenkorb legt. Gutscheine werden nicht benötigt und natürlich ist die Lieferung versandkostenfrei.Die neuen 5G-Smartphones überzeugen mit brillanten, hochauflösenden OLED-Displays samt 120 Hz in Größen von 6,1 bis 6,8 Zoll und ihren Antrieb durch den leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 "for Galaxy". Hinzu kommen bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und Kameras mit einer Auflösung von bis zu 200 Megapixeln. Passend dazu solltet ihr euch die Samsung Galaxy Buds 2 Pro genauer ansehen, die ebenfalls im Preis sinken.Auch wenn die Nachfolger schon in den Regalen stehen und zu Ostern reduziert werden, gehören die Smartphones der Samsung Galaxy S22-Familie noch lange nicht zum alten Eisen. Gerade jetzt bietet sich das 6,1 Zoll große Modell für alle diejenigen an, die beim Smartphone-Kauf von der 1000-Euro-Grenze deutlich Abstand halten möchten. Denn für das Galaxy S22 aus dem Vorjahr werden jetzt nur noch 669 Euro fällig.Technisch gibt es auch hier einen hochauflösenden AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz und hoher FHD+-Auflösung, der vom hauseigenen Exynos 2200 Octa-Core-Prozessor befeuert wird. Ebenso sind 8 GB RAM an Bord und die Triple-Kamera an der Rückseite nimmt Fotos mit bis zu 50 Megapixeln auf. Zudem müsst ihr auch hier nicht auf Features wie 5G, Wi-Fi 6, Fast-Charging und Co. verzichten.Neben den beliebten Galaxy S23- und Galaxy S22-Smartphones bietet Media Markt ab sofort auch die eingangs erwähnten Truly-Wireless-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds 2 Pro für unter 200 Euro an. Die kabellosen In-Ears bieten einen 24 Bit Hi-Fi Sound, eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Darüber hinaus sind sie gegen Wind, Wetter und Schweiß geschützt und lassen sich gerade in Kombination mit einem Samsung-Smartphone besonders leicht verbinden.Zu guter Letzt schnüren Samsung und Media Markt ein tolles Bundle für das Galaxy Tab A8 in der Wi-Fi-Version. Für nur 159 Euro erhaltet ihr nicht nur das 10,5 Zoll große Android-Tablet mit 32 GB Speicher, Full-HD-Display und 7040-mAh-Akku. Gleichzeitig liegt dem Paket auch eine MicroSD-Karte mit 128 GB Speicher bei, womit genug Platz ist für Spiele, Apps, Dokumente und Co. ist.