Smart heizen: Media Markt bietet AVM Fritz!Dect 301 zum Bestpreis

Media Markt verlängert seine Rabattaktion und bietet den AVM Fritz!Dect 301 im praktischen 5er-Set weiterhin für günstige 199 Euro. Somit können auf einen Schlag fünf Heizkörper mit den FritzBox-Thermostaten ausgestattet werden und zum Sparen bei den Heizkosten beitragen.

AVM Fritz!Dect 301 (5er-Set) Jetzt für 199 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zum AVM Fritz!Dect 301 Thermostat

AVM

Das Bundle aus fünf AVM Fritz!Dect 301 zum Bestpreis von nur 199 Euro entwickelt sich bei Media Markt zum Smart-Home-Bestseller. Schließlich liegt der Preis pro Thermostat bei weniger als 40 Euro. Passend dazu kann man sich im Online-Shop günstig mit 50 AA-Batterien eindecken oder auch den passenden AVM Fritz!Dect 440 Taster in Betracht ziehen.Der AVM Fritz!Dect 301 ist ein intelligenter Heizkörperthermostat, der speziell für die Nutzung mit AVM Fritz!Box-Routern entwickelt wurde. Mit seiner DECT ULE-Technologie ermöglicht er eine einfache Integration in das bestehende Heimnetzwerk und bietet Nutzern eine komfortable Steuerung ihrer Heizungssysteme. Das Gerät erlaubt es, individuelle Heizpläne für verschiedene Räume zu erstellen, um Energieverbrauch und Kosten zu optimieren. Zusätzlich verfügt der Fritz!Dect 301 über eine integrierte Fenster-offen-Erkennung, die automatisch die Heizung herunterregelt, wenn ein Fenster geöffnet wird, um Energieverschwendung zu vermeiden.Die Benutzerfreundlichkeit des Fritz!Dect 301 ist durch die Verwendung der Fritz!Box-Benutzeroberfläche und der kostenlosen MyFRITZ!App gewährleistet, die sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar ist. Durch diese Anwendungen kann der Nutzer seine Heizungssteuerung von überall und jederzeit überwachen und anpassen. Darüber hinaus unterstützt das Gerät die Nutzung von Smart-Home-Szenarien in Kombination mit anderen AVM Smart-Home-Produkten. Der Fritz!Dect 301 trägt dazu bei, ein komfortables Raumklima zu schaffen und gleichzeitig Heizkosten und Umweltauswirkungen zu reduzieren.