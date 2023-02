Top-Deal: Samsung 980 Pro SSD (2 TB) bei Media Markt für 170 Euro

Im Online-Shop von Media Markt erhaltet ihr heute die Samsung 980 Pro mit Heatsink und 2 TB Speicher für nur noch 169,99 Euro. Ein toller Deal für alle, die etwa die Kapazität ihrer PlayStation 5 (PS5) erweitern wollen. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein MediaMarkt-Account.

Wichtig:

Samsung 980 Pro (2 TB) + Heatsink Jetzt für 169,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

PS5 Konsole + Hogwarts Legacy Jetzt für 569 Euro sofort lieferbar!

Zum Angebot

Media Markt Angebote: Mehr Details zur Samsung 980 Pro SSD

Die beliebte Samsung 980 Pro wird mit Heatsink (Kühlkörper) von Media Markt zum Bestpreis angeboten. Andere Online-Händler verlangen für die 2-TB-SSD mindestens 20 Euro mehr.Der Rabatt auf 169,99 Euro ist erst nach dem Einloggen in ein kostenloses MyMediaMarkt-Konto sichtbar.Die Samsung 980 Pro SSD mit Heatsink ist eine leistungsstarke PCIe 4.0 NVMe SSD, die sich perfekt für High-End-Gaming an Konsolen oder Desktop-PCs eignet. Sie verfügt über einen speziell entwickelten Samsung-Controller mit bis zu 2 GB LPDDR4-SDRAM und kann Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s erreichen. Damit ist sie doppelt so schnell wie eine PCIe 3.0 SSD und bis zu 12,7 Mal schneller als eine SATA SSD. Der integrierte, schlanke Kühlkörper leitet die Wärme selbst bei starken Gaming-Anforderungen effektiv ab und kann plötzliche Leistungseinbrüche aufgrund von hohen Temperaturen auf den Spielekonsolen und PC-Systemen gering halten.Die 980 Pro Heatsink NVMe SSD unterstützt Direct Storage bei Windows 11 und ist dank des kompakten Formfaktors M.2 2280 einfach einzubauen. Die SSD ist durch ihre Energieeffizienz ideal für den Aufbau von Hochleistungs-Computersystemen geeignet. Der nickelbeschichtete High-End-Controller von Samsung ermöglicht eine zuverlässige Wärmekontrolle und der Heatspreader der NVMe SSD kann ebenfalls die Wärme regulieren. Das schlanke Gehäuse der Samsung 980 PRO Heatsink NVMe-SSD ist nur 8,6 mm dünn und ist kompatibel mit der PlayStation 5 (PS5) sowie mit Desktops und Laptops, die die PCI-SIG D8-Spezifikation (8,8 mm) erfüllen.