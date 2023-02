Heute bei Media Markt: Philips Hue Play HDMI Sync Box für 199 Euro

Wer keinen Ambilight-Fernseher besitzt, kann seine Philips Hue-Lampen mithilfe der Play HDMI Sync Box mit dem Inhalt des Smart-TVs synchronisieren. Praktisch: Media Markt bietet die Smart-Home-Steuerung jetzt zum günstigen Preis von nur 199 Euro im Online-Shop an.

Ein Blick in den Preisvergleich verrät, die Philips Hue Play HDMI Sync Box kann für nur 199 Euro als Schnäppchen bezeichnet werden. Andere Händler verlangen mindestens 20 Euro mehr als Media Markt. Somit erhält die smarte Steuerung von uns einen Kauftipp.Die Philips Hue Play HDMI Sync Box ist eine kleine Set-Top-Box, die dazu dient, dass die Philips Hue Lampen im Raum mit dem Inhalt des Fernsehers synchronisiert werden. Dies ermöglicht ein intensiveres und immersives Seherlebnis, da die Farben und das Licht im Raum den Inhalt des Bildschirms widerspiegeln. Die Sync Box kann bis zu vier HDMI-Geräte gleichzeitig steuern und unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz. Außerdem ist sie mit Alexa, Google Assistant und Siri kompatibel, sodass sie einfach per Sprachbefehl gesteuert werden kann.Um die Philips Hue Play HDMI Sync Box nutzen zu können, müssen Nutzer bereits eine Philips Hue Bridge besitzen, da die Sync Box darauf aufbaut. Die Verbindung zwischen Fernseher und Sync Box erfolgt über HDMI-Kabel, während die Verbindung zur Bridge über das WLAN-Netzwerk hergestellt wird. Die Sync Box verfügt über verschiedene Modi und Einstellungen, mit denen Nutzer die Helligkeit und Farbintensität der Lampen anpassen können, um das perfekte Seherlebnis zu erzielen. Alles in allem bietet die Philips Hue Play HDMI Sync Box eine innovative Möglichkeit, um das Fernseherlebnis zu verbessern und das Raumambiente in das Geschehen auf dem Bildschirm zu integrieren.