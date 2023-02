Russische Trickbot-Betreiber stehen persönlich auf US-Sanktionsliste

Die westlichen Behörden sind im Kampf gegen russische Cybercrime-Banden selbst dann nicht völlig machtlos, wenn deren Mitglieder in Russland bleiben. Das zeigen nun Sanktionen, die gegen sieben führende Mitglieder der Trickbot-Gruppe verhängt wurden.

Eingeschränkter Spielraum

Zusammenfassung US-Regierung setzt Trickbot-Gruppe auf Sanktionsliste.

Trickbot: Malware für Banking-Daten & Ransomware-Kampagnen.

Sanktionen erschweren Geschäfte mit US-Unternehmen & Geldtransfers.

Luxuswaren & High-End-Produkte nur noch bedingt vor Ort verfügbar.

Urlaub im Ausland nur noch eingeschränkt möglich.

Sanktionen schränken Gewinne von Trickbot-Betreibern ein.

Trickbot war eine Malware, die ein großes Botnetz aufspannte, um letztlich diverse Informationen auszuspionieren. Das Ziel bestand vor allem in Banking-Daten von Nutzern. Allerdings wurde die Infrastruktur auch genutzt, um Ransomware-Kampagnen durchzuführen. Das Botnetz wurde in einem längeren Kampf niedergerungen, an die Hinterleute kam man allerdings nicht direkt heran.Die US-Regierung hat die fraglichen Personen jetzt auf die Sanktionsliste gesetzt, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Das dürfte deren Alltag nur bedingt beeinträchtigen, wird aber zum Problem, wenn irgendwelche Geschäfte außerhalb Russlands getätigt werden sollen. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Betroffenen dadurch eingeschränkt werden.Denn sie haben durchaus nennenswerte Gewinne aus ihren kriminellen Machenschaften gezogen. Da es aufgrund der Embargos gegen Russland vor Ort nur noch bedingt westliche Luxuswaren oder auch High-End-Technikprodukte zu kaufen gibt, wären Import-Einkäufe durchaus eine Option. Allerdings können die Personen zumindest keine Einkäufe mehr tätigen, bei denen irgendein US-Unternehmen beteiligt ist - sei es als Anbieter oder als Zahlungsdienstleister. Und aufseiten der Geldtransfers gehen meist auch schnell Dienstleister aus anderen Ländern mit.Und auch ein Urlaub im Ausland ist für die russischen Trickbot-Betreiber nur noch unter Einschränkungen machbar. Denn auch hier würde der bargeldlose Zahlungsverkehr zum Problem, gleiches gilt für die Beförderung durch Fluggesellschaften, die ungern Passagiere aufnehmen, die auf der Sanktionsliste der USA stehen.