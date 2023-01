Mortal Kombat II: Warner kämpft gegen den Leak des Quellcodes

Mortal Kombat 2 gehört zu den Klassikern des Genres und hat entsprechenden Kultcharakter (in Deutschland allerdings auch aus besonderen Gründen). Das Original erschien vor mittlerweile 30 Jahren, das hindert die Rechtebesitzer aber nicht daran, gegen Leaks vorzugehen.

Quellcode als Fundgrube

Mortal Kombat erschien erstmals 1992, im Jahr darauf folgte bereits Teil 2, bis heute sind schier unzählige Spiele auf den Markt gekommen, außerdem gibt es diverse Ableger, Filme, Serien und Comics. Von Anfang an erhitzte das Spiel die Gemüter, Grund war natürlich die explizite und übertriebene Gewaltdarstellung, allen voran bei den Finishing Moves - in Deutschland kam es zur Indizierung und Beschlagnahmung mehrere Mortal Kombat-Teile.Heute hat sich die Aufregung längst gelegt, das bedeutet aber nicht, dass die alten Games nicht dennoch für Schlagzeilen sorgen können - wenngleich der etwas anderen Art. Denn vor Kurzem ist auf GitHub der Quellcode von Mortal Kombat 2 veröffentlicht worden, das ist ein immerhin 30 Jahre altes Spiel.Die Rechte an dem Titel, die ursprünglich beim Original-Entwickler Midway Games lagen, gehören mittlerweile Warner Bros. Der Hollywood- und Medienriese hat diese bei der Pleite von Midway erlangen können und dazu gehören nicht nur Namens- und Urheberrechte, man veröffentlicht bis heute neue Spiele und auch Filme.Man ist allerdings auch streng, wenn es darum geht, alten Code zu schützen. Das ist auch der Grund, warum Warner und die für Mortal Kombat heute verantwortliche Tochter NetherRealm Studios knallhart gegen alle Leaks vorgehen, auch gegen jene zu uralten Inhalten. Das zeigt nun auch der Leak des Quellcodes von Mortal Kombat 2.Wie TorrentFreak schreibt, waren Fans und Spiele-Historiker begeistert, denn der Quellcode beinhaltete bisher unbekannte Artworks und eine frühe oder alternative Storyline. Das Leaker-Konto nennt sich Historical Source und digitale Geschichtspflege ist sicherlich auch Ziel dieses Nutzers, der schon in Vergangenheit diverse Inhalte dieser Art geleakt hat - und die sind zumeist auch nach wie vor online.Nicht so im Fall Mortal Kombat 2, denn hier wurde Warner sofort tätig und ließ den Quellcode per DMCA-Beschwerde entfernen. Historical Source war darüber alles andere als glücklich und veröffentlichte als Reaktion eine Repository mit dem Namen "not-mk2" . Dort findet sich kein Quellcode, sondern eine Kopie des Wikipedia-Eintrags, der die Diskriminierung und das toxische Arbeitsumfeld bei NetherRealm zum Inhalt hat.