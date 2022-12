Hoch die Hände, Jahresende: 2023 wird besser - ganz bestimmt!

Man könnte fast meinen, vor einem Jahr hätten wir am Tor zum neuen Jahr das große Banner übersehen, auf dem Dantes "Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren" geschrieben stand. Doch noch ist Zeit für die neuen goldenen Zwanziger.

Kopf hoch!

So sehr hatte man sich gewünscht, dass alles wieder etwas normaler werden würde. Immerhin steckte uns allen die Zeit der Pandemie ordentlich in den Knochen. Tatsächlich wurde es um das Thema Corona etwas ruhiger - auch wenn die Sache noch immer nicht ausgestanden ist. Doch schon war mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine der nächste große Aufreger in der Welt - und der Krieg in der unmittelbaren europäischen Nachbarschaft rückte mit all seinen Folgen schnell in den Alltag vor.Überhaupt scheint die neue Normalität eher in vielfältigen Krisen zu liegen, die auch in der Technik-Welt ihre Spuren hinterlassen. Und doch ist es letztlich auch gerade unser aller Branche, Community oder Szene, die hier dann doch Grund zur Hoffnung gibt. Bei allen Problemen zeigt sich doch auch, dass wir die Werkzeuge in der Hand haben, um Brücken zu schlagen und Krisen zu bewältigen.Beispiele hierfür gibt es in vielfältiger Form. Das Internet sorgt wieder dafür, dass das Aufbegehren junger Menschen gegen unterdrückerische Strukturen nicht isoliert bleibt - wie etwa im Iran. Die Erfahrungen mit der Entwicklung programmierbarer Impfstoffe in der Pandemie öffnet vielleicht die Tür zu einer ganz neuen Medizin. Es gibt rasante Fortschritte im Aufbau klimafreundlicher Energienetze. Und endlich steht die Menschheit auch wieder vor einem neuen Sprung zum Mond.Es gibt also trotz allem keinen Grund, trübsinnig ins neue Jahr zu gehen. Daher ist es jetzt an der Zeit, auf dem alten 2022 zu tanzen und die kommende Zeit zu begrüßen. Für die Redaktion bleibt nun nur noch, Dank an alle Leser auszusprechen, die uns die Treue gehalten haben. Wir werden im nächsten Jahr wieder für euch da sein.