Boxcryptor-Übernahme: Aus für Gratis-Konten schon Ende Januar

Ende Januar 2023, also in rund fünf Wochen, werden die kostenlosen Nutzer-Konten von Boxcryptor aufgelöst. Nach der Übernahme des Start-ups durch Dropbox werden damit die Gratis-Accounts beendet und alle Daten gelöscht. Wir haben einen Tipp als Alternative.

Alternativen gibt es





wir kündigen hiermit Ihr Boxcryptor Free Konto fristgerecht zum 31. Januar 2023. Sie können Boxcryptor bis zu diesem Datum wie gewohnt weiter nutzen, aber wir werden Ihnen keine Verlängerung Ihrer Lizenz mehr anbieten.



Wichtig: Ihr Konto wird am 31. Januar 2023 gesperrt. Stellen Sie sicher, dass Sie unserem Migrationsleitfaden folgen, um Ihre Daten vor dem 31. Januar 2023 zu entschlüsseln.



Der Migrationsleitfaden beinhaltet: Entschlüsseln Ihrer Daten

Exportieren Ihrer Schlüssel

Eine Verlängerung Ihrer Lizenz oder ein Wechsel zu einem anderen Tarif ist nicht mehr möglich. Weitere Informationen und Hintergründe finden Sie in unserem Blog.



Wir werden alle Daten, die mit Ihrem Konto in Verbindung stehen, 30 Tage nach dem Kündigungsdatum endgültig löschen. Vertragsdaten werden so lange aufbewahrt, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, z.B. aus steuerlichen Gründen.



Cryptomator - Verschlüsselungssoftware für die Cloud

Daran erinnert Boxcryptor jetzt noch einmal alle Bestandskunden per E-Mail. Dropbox hat schon mit der Bekanntgabe der Übernahme des deutschen Unternehmens Boxcryptor klargemacht, dass man die Bestandskunden weiter betreuen wird. Das gilt aber nur für all jene Kunden, die einen kostenpflichtigen Account nutzen. Neuen Boxcryptor-Konten können nicht angelegt werden und bei den kostenlosen Accounts ist jetzt bald Schluss.Für Nutzer heißt es damit jetzt, sich nach einer Alternative umzuschauen und alle Daten zu sichern. Ähnliche Dienste wie Boxcryptor gibt es zum Beispiel von Cryptomator. Cryptomator hilft wie auch Boxcryptor bei der Nutzerseitigen Verschlüsselung von Daten, die in der Cloud abgelegt werden. Ihr findet das Open-Source-Tool Cryptomator in der Windows-Version bei uns im Downloadcenter und am Ende dieses Beitrags. Es gibt zudem Anwendungen für iOS, Android, Linux und MacOS.In den Kündigungs-E-Mails von Boxcryptor Free heißt es: