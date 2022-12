Canon Kamera-Deals: Jetzt bis zu 400 Euro Cashback bei Media Markt

Foto-Enthusiasten können sich jetzt über einen tollen Winter-Cashback von Canon und Media Markt freuen. Nur für kurze Zeit erhält man einen Rabatt von bis zu 400 Euro beim Kauf beliebter Systemkameras, Objektive und Co. - etwa der Canon EOS R5 und EOS R6.

Wer sich selbst, Freunde oder die Familie zu Weihnachten mit einer neuen Canon-Kamera, Objektiven oder Ferngläsern beschenken möchte, der sollte die letzten Tage der Cashback-Aktion nutzen, um bis zu 400 Euro beim Kauf zu sparen. Dabei kommen nicht nur Profis auf ihre Kosten, die zu einer Canon EOS R5 oder EOS R6 greifen wollen, auch die PowerShot-Familie nimmt an der Aktion teil. Die Angebote gelten nur noch bis zum 31. Dezember 2022.Im Mittelpunkt des Winter-Cashbacks im Online-Shop von Media Markt stehen die beiden professionellen Systemkameras Canon EOS R5 und Canon EOS R6 . Letztere ist sowohl in einer Body-Variante als auch mit einem 24-105 Millimeter Kit-Objektiv erhältlich. Der Cashback liegt bei 400 Euro respektive 300 Euro, der im Nachgang von Canon aufs Konto überwiesen wird. Wer sich mit einer "ultimativen Kamera für ultimative Inhalte" ausstatten, den schnellsten Autofokus, moderne KI-Systeme und 8K-Videos im RAW-Format aufnehmen möchte, der ist bei diesen Modellen an der richtigen Adresse.Entscheidet man sich für die Body-Varianten der EOS R5 / R6, findet man zudem einen Cashback-Rabatt für hochwertige USM-Objektive auf der passenden Aktionsseite des Online-Shops . Mit einer festen f/2.8-Blende zeigen sich Varianten mit 15-35 Millimeter, 24-70 Millimeter oder auch 70-200 Millimeter. Hierfür gewährt Canon einen Cashback in Höhe von bis zu 200 Euro. Abschließend solltet ihr euch auch die beliebten Ferngläser und die Kompaktkameras der PowerShot Zoom- und PX-Familien genauer ansehen, bei denen ihr bis zum Jahresende 2022 zusätzlich 50 Euro sparen könnt.