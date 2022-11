Stark reduziert: Media Markt & Saturn starten die Singles-Day-Deals

Noch vor dem Black Friday starten Media Markt und Saturn jetzt mit über 10.000 Technik-Angeboten anlässlich des Singles Day. Der Schnäppchen-Tag sorgt ab sofort für einen Rabatt von satten 11 Prozent auf tausende Produkte und somit für viele Bestpreise. Das sind die besten Deals.

Singles Day 2022: Media Markt und Saturn fahren groß auf

Die Top-Deals zum Verlieben!

Starke Black-Week-Angebote!

In China gilt der Singles Day als einer der größten Aktionstage im Jahr und so springen auch die Black Weeks bei Media Markt und der Mehrvember von Saturn auf den Zug auf. Noch vor dem Black Friday werben die Händler mit tausenden reduzierten Produkten, teilweise sogar pauschal reduziert um 11 Prozent. Es erinnert an die MwSt.-Aktionen, allerdings gilt diese hier ab sofort und nur bis zum 11. November (Freitag) um 23:59 Uhr.In den Online-Shops und Prospekten zieht sich der Singles-Day-Rabatt über das gesamte Sortiment. Man findet somit günstige Fernseher, Smartphones, Notebooks, Haushaltsgeräte und PC-Zubehör, wie SSDs, Festplatten, Drucker und Co. Ebenso sinken die Preise von Smart-Home-Geräten, Kameras, Soundbars, Tablets und vielem mehr. Schnäppchen-Jäger dürften somit auf ihre Kosten kommen.In der Black Week ist es üblich, dass Media Markt und Saturn nahezu alle Produkte versandkostenfrei nach Hause liefern. Da der Singles-Day-Rabatt auch in den Filialen vor Ort gilt, kann man seine Einkäufe auch im Markt abholen. Hierfür könnt ihr während der Online-Bestellung und nach Verfügbarkeitsprüfung eine Abholung reservieren. Spezielle Gutscheine oder Coupons benötigt man nicht.Da der Black-Week-Rabatt zum Singles Day nahezu alle Kategorien betrifft, kann man sich beim Online-Einkauf austoben. Unter WinFuture-Lesern sind vor allem SSDs und Fernseher besonders beliebt. Marken wie Samsung, SanDisk, Western Digital (WD), LG und Co. dürften heute also günstig zu haben sein. Ebenso sollte man sich nach günstigen Notebooks umsehen. Gerade Hersteller wie Acer, Asus, Lenovo und HP ziehen gerne mit und senken bei Media Markt und Saturn ihre Preise. Weiterhin zählen auch Top-Smartphones aus den Samsung Galaxy- oder Apple iPhone-Serien zu den Klassikern.Gerade Recht kommt die Rabattaktion in den Online-Shops auch für alle diejenigen, die auf der Suche nach Smart-Home- oder Haushaltsgeräten sind. Egal ob Heizungsthermostate, smarte Steckdosen, WLAN-Lautsprecher oder eben Kühlschränke, Waschmaschinen, Staubsauger und Kaffeevollautomaten - in jeder Kategorie dürften einige Bestpreis-Highlights zu finden sein. Achtet dabei zusätzlich auf eventuelle Cashback-Angebote der Hersteller, um den Pauschalrabatt mit diesen zu kombinieren. Im Laufe des Tages werden wir euch dazu eine detailliertere Übersicht anfertigen.