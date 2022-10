Neue Filme und Serien: Diese Woche bei Amazon, Netflix & Disney+

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche mehr als 40 Neustarts an. Zu den neuen Filmen und Serien gehören Highlights wie Im Westen nichts Neues, Run, The Devil's Hour und Geschichten der Jedi. Hier findet ihr alle Termine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 43

Run ab 24. Oktober

Die Kreidelinie ab 24. Oktober

Fortune Feimster: Good Fortune ab 25. Oktober

Barbie: Ein sagenhafter Roadtrip ab 25. Oktober

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities: Neue Serie ab 25. Oktober

The Good Nurse ab 26. Oktober

Hellhole ab 26. Oktober

Der Schatz des Duce ab 26. Oktober

Carlos Ghosn: Kuriose Flucht aus Japan ab 26. Oktober

Earthstorm: Naturgewalten auf der Spur: Staffel 1 ab 27. Oktober

Die Rückkehr der Familie ab 27. Oktober

Dubai Bling: Staffel 1 ab 27. Oktober

Familienanhang: Teil 5 ab 27. Oktober

Daniel Spellbound: Staffel 1 ab 27. Oktober

Romantic Killer: Staffel 1 ab 27. Oktober

The Bastard Son & The Devil Himself: Staffel 1 ab 28. Oktober

Big Mouth: Staffel 6 ab 28. Oktober

Wenn ich das gewusst hätte: Staffel 1 ab 28. Oktober

Drink Masters: Staffel 1 ab 28. Oktober

Im Westen nichts Neues ab 28. Oktober

Wendell & Wild ab 28. Oktober

Wild Is the Wind ab 28. Oktober

Meine Begegnung mit dem Bösen: Staffel 1 ab 28. Oktober

I AM A STALKER: Staffel 1 ab 28. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 43

Cicero-Zwei Leben eine Bühne ab 24. Oktober

Beyond The Infinite Two Minutes ab 26. Oktober

Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! ab 24. Oktober

Mainstream ab 27. Oktober

The Devil's Hour S1 ab 28. Oktober

Tim Burtons Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche ab 28. Oktober

Judas And The Black Messiah ab 29. Oktober

Godzilla vs. Kong ab 29. Oktober

Der Distelfink ab 30. Oktober

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 43

Star Wars: Geschichten der Jedi - Staffel 1 ab 26. Oktober

The Spectacular Spider-Man - Staffel 1 ab 26. Oktober

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 2 ab 26. Oktober

The Good Doctor - Staffel 1-3 ab 26. Oktober

Das Geheimnis der Mumie ab 28. Oktober

Big Business - Außer Spesen nichts gewesen ab 28. Oktober

In der Woche vom 24. bis 30. Oktober 2022 sehen Netflix-Abonnenten unter anderem das Kriegsdrama Im Westen nichts Neues mit Daniel Brühl und Felix Kammerer sowie Guillermo del Toros Mystery-Serie Cabinet of Curiosities. Außerdem treten Eddie Redmayne und Jessica Chastain im Kriminalfilm The Good Nurse auf, während Sarah Paulson und Kiera Allen im Horror-Thriller Run die Hauptrolle übernehmen. Abschließend startet die sechste Staffel von Big Mouth. Amazon Prime Video nimmt die britische Horrorserie The Devil's Hour mit Jessica Raine und Peter Capaldi in sein Programm und zeigt zudem Tim Burtons Stop-Motion-Klassiker Corpse Bride. Weiterhin kann man sich auf Godzilla vs. Kong mit Alexander Skarsgård und Millie Bobby Brown sowie Der Distelfink mit Ansel Elgort, Nicole Kidman und Finn Wolfhard freuen. Bei Disney+ sieht man hingegen die erste Staffel von Star Wars: Geschichten der Jedi, The Spectacular Spider-Man und drei Staffeln von The Good Doctor.