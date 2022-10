Nur diese Woche: Media Markt und Saturn feiern großen Ausverkauf

In den Online-Shops und neuen Prospekten von Media Markt und Saturn findet ihr ab sofort viele Technik-Angebote zum Tiefpreis. Viele der Deals sind nur noch in dieser Woche gültig - es lohnt sich schnell zu sein. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen in unserem Überblick.

Saturn-Prospekt: FritzBoxen, Laptops, Gaming, 4K-Fernseher & Co.

Media Markt-Prospekt: Fire TV Sticks, Echo, Smart Home, Haushalt & Co.

Jetzt beim Technik-Kauf richtig sparen!

Jetzt die Prospekte und Deals durchstöbern!

Auf der Suche nach den besten Deals empfehlen wir heute einen Blick in das Saturn-Gutscheinheft und das neue Prospekt rund um den Lieferluxus bei Media Markt, der nicht nur die Lieferung, sondern auch den Aufbau, Anschluss und die Inbetriebnahme zum Sparpreis ermöglicht. Weiterhin profitiert man von genialen Geschenken bei der Vorbestellung des Google Pixel 7 (Pro) und auch Samsung startet mit einer tollen Cashback-Aktion Auch heute stehen vor allem Fernseher, Laptops, Smartphones, PC-Zubehör, Kameras, Tablets und Haushaltsgeräte im Mittelpunkt der Angebote aus den Online-Shops. Durch einen großzügigen Amazon-Rabatt sind aber auch Fire TV Sticks und Echo-Lautsprecher stark reduziert. Zudem bieten die DJI-Deals einen soliden Preisnachlass auf Drohnen und Zubehör. Ins richtige Licht rückt man am Ende alles am besten mit der günstigen Philips Hue-Beleuchtung fürs Smart Home.Bei Media Markt und Saturn habt ihr die Wahl und könnt euch zwischen einer versandkostenfreien Lieferung oder einer Abholung vor Ort entscheiden. Die Verfügbarkeit in den Filialen checkt ihr direkt während der Online-Bestellung, für die ihr übrigens keine speziellen Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt. Der finale Preis wird direkt im Warenkorb angezeigt.Im neuen Gutscheinheft gehört das Router-Bundle aus AVM Fritz!Box 7530 AX und Fritz!Repeater 1200 AX für 222 Euro zu den Highlights. Einzeln gibt es die Fritz!Box 7590 AX für 249 Euro inklusive eines 20-Euro-Coupons. Zudem wird die Samsung Galaxy Watch 5 Pro zusammen mit den Galaxy Buds 2-Kopfhörern für nur 439 Euro verkauft. Ist man hingegen auf der Suche nach einem neuen Notebook, bietet sich das Acer Aspire 3 (15 Zoll) mit AMD Ryzen 7-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD für nur 650 Euro an. Passend dazu kommt die externe Festplatte WD My Passport mit 5 TB Speicher für 99 Euro infrage.Gamer können einen Blick auf das Nintendo Switch OLED-Modell für 338 Euro werfen und sich die SanDisk Ultra MicroSD mit 256 GB Speicher für 22 Euro sichern. Mit der "3 Spiele für 49 Euro"-Aktion erhält man außerdem drei Games für PCs oder Konsolen zum Sparpreis. Im Bereich der Fernseher sollte man nach Gutscheinen Ausschau halten. Saturn legt dem Mini-LED-TV Samsung GQ 65 QN 90 B (65 Zoll) für 1999 Euro einen 500-Euro-Coupon bei und den LG OLED 55 C2 7LA (55 Zoll) erhaltet ihr für 1559 Euro zzgl. 150 Euro Cashback. Auch stark: der Samsung GU 65 AU 7199 (65 Zoll) für 649 Euro plus 80-Euro-Gutschein.In den Online-Shops werden die Herbst-Angebote von Amazon gefeiert. Dabei findet man den Echo Dot 3 für nur 17,99 Euro, den Echo Dot 4 für 19,99 Euro und den Fire TV Stick 4K für 28,99 Euro. Im Preis sinken auch die Modelle mit Display, etwa der Echo Show 5 , der für nur 34,99 Euro zu haben ist. Weiterhin gibt es jetzt die neue Generation der Google-Smartphones, unter anderem das Pixel 7 Pro inklusive der neuen Pixel Watch LTE als Geschenk für nur 899 Euro. Oder aber das klassische Pixel 7 für 649 Euro, zu dem Media Markt die Pixel Buds Pro kostenlos beilegt. Natürlich ist die Pixel Watch auch einzeln ab 379 Euro inklusive 50-Euro-Gutschein erhältlich.Zu guter Letzt bietet Media Markt den Lieferluxus . Haushalts- und Großgeräte, wie zum Beispiel Fernseher, werden für 29 Euro geliefert - inklusive Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme. Parallel dazu gibt es im Prospekt passende Angebote, unter anderem die Waschmaschine Bauknecht WM 8 M100 für nur noch 349 Euro oder der Siemens iQ500 Kühlschrank mit Gefrierfach für 719 Euro. Hinzu kommen 4K-Smart-TVs, wie der Samsung GU 50 AU 7199 (50 Zoll) für 449 Euro und der Philips 65 PUS 7906/12 (65 Zoll) für 669 Euro. Oder aber man gönnt sich einen Miele-Kaffeevollautomaten und die Philips Hue Smart-Highlights