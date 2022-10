Jetzt will Google in Android 13 etwas für die "Akku-Gesundheit" tun

Smartphones halten immer länger, oft ist der limitierende Faktor eigentlich nur der Akku - und Software-Updates. Mit einer neuen Testversion von Android 13 ist jetzt eine neue Funktion aufgetaucht, die sich der Gesundheit der Smartphone-Batterie annimmt - inklusive Warnungen.

Google nimmt sich der Akku-Gesundheit mit einem neuen Menü an

Warnung und Tipps

Adaptive Ladung aktivieren

Einstellungen optimieren

Die neueste Software installieren

Das richtige Ladegerät nutzen, das Strombedarf und Ladestandard entspricht

Noch sind die Änderungen, über die 9to5google um Zusammenhang mit der Android 13 QPR1 Beta 2 berichtet, auf Pixel-Smartphones beschränkt. Auf den Smartphones testet Google aber gerne das, was später dann auch allgemein in Android verfügbar ist. In der Testversion findet sich auf Pixel-Geräten im Einstellungsmenü "Akku" der neue Punkt "Akku Gesundheit", englisch "Battery Health" genannt. Wie Google hier anmerkt, dient das neue Menü dazu, den "Akkustatus anzuzeigen" und "Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus" zu erhalten.Als Erstes erhält der Nutzer hier eine Anzeige, die auch Apple so auf iPhone, Watch und MacBooks zur Verfügung stellt: die maximale Kapazität des Akkus als Prozentsatz. Die Entwickler merken hier an, dass es sich dabei um einen "geschätzten Wert" in Relation zur Leistungsfähigkeit eines Akkus im Neuzustand handelt. Danach die simple Erläuterung: "Eine geringere Kapazität kann zu weniger Nutzungsstunden zwischen den Ladevorgängen führen."Ein Klick auf die Prozentzahl liefert dann noch eine Reihe an weiteren Hinweise und Tipps. Google sieht hier auch die Möglichkeit vor, den Nutzer zu warnen, sollte Android Probleme mit dem Akku registrieren. "Es könnte ein Problem mit dem Akku geben, das eine weitere Diagnose erfordert. Support kontaktieren", so die kurze Nachricht. Aktuell ist allerdings noch unklar, wann eine solche Warnung erfolgen soll.Zu guter Letzt platziert Google in dem Menü noch eine Reihe von Tipps, um den Akku zu schonen und so seine Lebensdauer zu verlängern: