Prime Video, Netflix und Disney+: Das sind alle Neustarts der Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche mehr als 60 Neustarts an. Zu den Highlights zählen 25 James-Bond-Filme, Ich bin so glücklich, Catherine Called Birdy und viele Dokumentationen. Wir zeigen alle Termine im Überblick.

60 Jahre James Bond - Jetzt auf Amazon Prime Video

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 40

Chips und Toffel: Staffel 4 ab 3. Oktober

Hasan Minhaj: The King's Jester ab 4. Oktober

Das Klunkerimperium: Staffel 3 ab 5. Oktober

Nailed It!: Staffel 7 ab 5. Oktober

Hochwasser: Staffel 1 ab 5. Oktober

Contigo Capitán: Staffel 1 ab 5. Oktober

Togo ab 5. Oktober

Ich trau mich 100-mal ab 5. Oktober

Mr. Harrigan's Phone ab 5. Oktober

13 in der Falle: Wie wir in einer Höhle in Thailand überlebten ab 5. Oktober

Nepal im Schock: Die Folgen des Bebens am Mount Everest: Staffel 1 ab 6. Oktober

Die Freuden und Leiden des jungen Yuguo ab 6. Oktober

Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders: Miniserie ab 7. Oktober

Das Redeem-Team ab 7. Oktober

Old People ab 7. Oktober

Ich. bin. so. glücklich. ab 7. Oktober

Doll House ab 7. Oktober

Derry Girls: Staffel 3 ab 7. Oktober

Gänsehaut um Mitternacht ab 7. Oktober

Glitch: Staffel 1 ab 7. Oktober

Der Maulwurf: Staffel 1 ab 7. Oktober

Manno-Pause: Staffel 1 ab 7. Oktober

Little Women: Staffel 1 ab 8. Oktober

Kev Adams: Mein wahres Ich ab 7. Oktober

Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max: Staffel 1 ab 7. Oktober

TIGER & BUNNY 2 Part 2 ab 7. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 40

Küss mich, Mistkerl! ab 3. Oktober

25 James Bond-Filme ab 5. Oktober

The Birthday Cake ab 5. Oktober

Catherine Called Birdy ab 7. Oktober

ES Kapitel 2 ab 9. Oktober

Jetzt bei Prime Video anmelden und streamen!

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 40

The Walking Dead - Staffel 11 Finale ab 3. Oktober

Baymax Robowabohu in Serie - Staffel 3 ab 5. Oktober

Unknown Waters with Jeremy Wade ab 5. Oktober

The Bear: King of the Kitchen ab 5. Oktober

Lommbock ab 7. Oktober

Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice ab 7. Oktober

Jetzt bei Disney+ anmelden und streamen!

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Vom 3. bis 9. Oktober 2022 scheint Netflix hinsichtlich der Anzahl an Neustarts die Nase vorn zu haben, doch dürften nur die wenigsten der neuen Filme und Serien echtes Blockbuster-Potenzial haben. Ein Auge sollte man in jedem Fall auf das düstere Drama "Ich. bin. so. glücklich." mit Mila Kunis und die Dokumentationen über Jeffrey Dahmer sowie die US-amerikanische Basketball-Nationalmannschaft werfen. Weiterhin stehen die Premieren von Serien wie Der Maulwurf, Manno-Pause und Little Women an.Bei Amazon Prime Video dürften vor allem Nostalgiker auf ihre Kosten kommen. Neben der Mittelalter-Komödie "Catherine Called Birdy" und dem Horrorstreifen "ES Kapitel 2" nimmt der Streaming-Dienst 25 James-Bond-Filme ins Programm auf, die anlässlich des 60. Jubiläums der Filmreihe ab dem 5. Oktober ausgestrahlt werden. Allerdings wird der neueste Bond, "Keine Zeit zu Sterben" (2021), nicht dabei sein. Darüber hinweg tröstet eventuell eine neue Doku über die berühmte Filmmusik der 007-Reihe.Zu guter Letzt hält Disney+ bereits seit Montag das Finale der elften Staffel von The Walking Dead bereit und startet in den nächsten Tagen unter anderem mit neuen Folgen von Baymax und dem "Lammbock"-Nachfolger "Lommbock" (2017).