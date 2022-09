Kritiker in Mafia-Manier belästigt: Ehemalige eBay-Manager verurteilt

Zwei ehemalige hochrangige Manager der Sicherheits-Abteilung eBays müssen für längere Zeit ins Gefängnis. Sie hatten die Herausgeber eines kritischen Newsletters massiv belästigt und versucht, mit unterschiedlichen Methoden einzuschüchtern.

Weitere Verfahren laufen

US-Bezirksrichterin Patti Saris sprach in der Urteilsverkündung von einem nur "schwer vorstellbaren" Vorgang, der durch eine "toxische Kultur" bei dem E-Commerce-Unternehmen aus dem Silicon Valley befeuert wurde. "Es war extrem und ungeheuerlich", sagte Saris. Und auch eine Entschuldigung bei den Betroffenen genügte nun nicht mehr, um einer Haftstrafe zu entgehen, wie aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht.Die Opfer waren David und Ina Steiner, ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, das den Newsletter EcommerceBytes herausgibt. In diesem wird die E-Commerce-Branche journalistisch begleitet. Oft genug gab es hier auch Grund zu kritischer Berichterstattung. Die meisten Unternehmen gehen damit auch professionell um. Nicht aber die damaligen Verantwortlichen bei eBay Diese versuchten nicht nur mit dem üblichen Methoden Druck auf die Kritiker auszuüben, sondern griffen zu kriminellen Mitteln. Den Herausgebern des Newsletters wurden unter anderem Kakerlaken, ein Trauerkranz und eine blutige Halloween-Schweinemaske zugeschickt. Während sich dies noch als geschmacklose Belästigungen einstufen ließe, wurde die Zustellung eines Buches, wie man den Verlust eines Ehepartners bewältigen kann, vor Gericht als eindeutige Bedrohung aufgefasst.Die beiden ehemaligen eBay-Manager Jim Baugh und David Harville wurden zu 57 und 24 Monaten Gefängnis verurteilt. Weiterhin müssen beide Geldstrafen im fünfstelligen Bereich bezahlen. In dem Fall laufen noch Klagen gegen das Unternehmen selbst und andere Manager, in denen die Entscheidungen noch ausstehen. Hier dürften nach dem nun ergangenen Urteil aber bald weitere folgen.