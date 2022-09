Weltall bis Straßenecke: Hurrikan Ian tobt in spektakulären Aufnahmen

Am Mittwoch ist Hurrikan Ian auf die Westküste von Florida getroffen. Moderne Technik bringt mit sich, dass sehr viele Augen auf das zerstörerische Wetterphänomen gerichtet waren. Die Aufnahmen reichen von Satellitenbildern bis hin zu äußerst robusten Straßenkameras.

Die Satellitenbilder von Ian liefern einen sehr hohen Detailgrad

Auch am Boden eingefangen

NOOA

Als Hurrikan der Kategorie 4 war Ian als extrem gefährlich eingestuft worden. Als der Sturm dann am Mittwoch in der Nähe von Cayo Costa, Florida, mit maximalen Windgeschwindigkeiten von über 240 Kilometern pro Stunde auf die Küste der USA traf, waren sehr viele wissenschaftliche und private Kameras aktiv. Die wohl spektakulärsten Aufnahmen liefern dabei die Spezialisten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA), sozusagen die oberste Hurrikan-Behörde der USA.Die Bilder des US-Astronauten Bob Hines veranschaulichen dann noch einmal sehr deutlich die gewaltige Ausdehnung, die Ian an seinem Höhepunkt erreicht hatte. Auf dem ersten Bild auf der linken Seite zu sehen: der Mississippi und New Orleans. "Er erstreckt sich über die gesamte Halbinsel Florida!", so Hines Schon vor Ian's Landfall hatten viele private Kameras ein interessantes Phänomen eingefangen. Unter anderem auf Reddit waren viele Beiträge zu sehen, die zeigen, wie der Hurrikan dafür sorgt, dass sich das Küstenwasser vor dem Eintreffen des Sturmes teilweise deutlich zurückzieht. Ein Nutzer liefert dabei auch einen eindrucksvollen Vergleich zum normalen Wasserstand.Und zu guter Letzt sorgt eine offenbar besonders robuste Straßenkamera in Fort Myers Beach für Bilder, die es so fast nie zu sehen gibt: Einen Eindruck der Sturmflut sozusagen aus ersten Hand.