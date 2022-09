Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Netflix, Disney+ & Amazon

Mit mehr als 35 neuen Filmen und Serien verabschieden sich Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ vom September und gehen hinein in das verlängerte Oktober-Wochenende. Die Highlights unter den Neustarts: Blond, The Old Man, Pistol und die ersten Halloween-Streifen.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 39

My Little Pony - Mit Huf und Herz: Kapitel 2 ab 26. September

A Trip to Infinity ab 26. September

Nick Kroll: Little Big Boy ab 27. September

Blond ab 28. September

Finger weg! (Brasilien): Staffel 2 ab 28. September

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 6 ab 28. September

Eat the Rich: Wie die GameStop-Aktie die Wall Street auf den Kopf stellte ab 28. September

Die Kaiserin ab 29. September

Der Boden ist Lava: Staffel 3 ab 30. September

Human Playground ab 30. September

Die Phantomwelpen ab 30. September

Rainbow ab 30. September

Aníkúlápó ab 30. September

Entergalactic (Special) ab 30. September

Tyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor ab 1. Oktober

The Losers ab 1. Oktober

Annabelle Comes Home ab 1. Oktober

A Nightmare on Elm Street ab 1. Oktober

Friday the 13th ab 1. Oktober

Paranormal Activity: The Marked Ones ab 1. Oktober

Siempre reinas: Staffel 1 ab 2. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 39

Reine Formsache (FreeVee) ab 26. September

Unbroken (FreeVee) ab 28. September

Jungle - Staffel 1 ab 30. September

The Sex Lives Of College Girls - Staffel 1 ab 30. September

My Best Friend's Exorcism ab 30. September

The Great Battle (FreeVee) ab 30. September

The Sting (FreeVee) ab 30. September

Hollywood Houselift with Jeff Lewis - Staffel 1 (FreeVee) ab 30. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 39

Das schöne Amerika - Staffel 1 ab 28. September

Death in Paradise - Staffel 11 ab 28. September

Pistol ab 28. September

The Old Man ab 28. September

Antonio ihm schmeckt's nicht ab 30. September

Der Schlussmacher ab 30. September

Aftershock ab 30. September

Hocus Pocus 2 ab 30. September

In der Woche vom 26. September bis zum 2. Oktober haben die Streaming-Dienste zwar quantitativ einiges zu bieten, doch in den kommenden Tagen lassen sich die Highlights wahrscheinlich an nur einer Hand abzählen. Bei Netflix steht unter anderem die Filmbiografie "Blond" im Mittelpunkt. Hier schlüpft Ana de Armas in die Hauptrolle der Marilyn Monroe. Außerdem sieht man eine Finanzdoku über die Berg- und Talfahrt der Gamestop-Aktie und eine Handvoll Halloween-Blockbuster, etwa A Nightmare on Elm Street und Friday the 13th. Amazon Prime Video startet hingegen mit diversen Reality-TV-Formaten und älteren Filmen auf seiner werbefinanzierten Plattform FreeVee und feiert den Start der britischen Drama-Serie Jungle. Ebenso überschaubar scheint in dieser Woche das Angebot von Disney+ zu sein. Als Highlights gibt es hier allerdings die Action-Drama-Serie The Old Man mit Jeff Bridges und John Lithgow sowie eine Miniserie über die Punkrock-Band Sex Pistols nebst der Fortsetzung des Halloween-Klassikers Hocus Pocus (1993) zu sehen.