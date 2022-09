Datenschutz: Wie man persönliche Daten in der Google-Suche entfernt

Google vereinfacht es, persönliche oder sensible Informationen zu entfernen. Die auf den Datenschutz ausgerichtete Funktion "Results about you" kann seit Kurzem verwendet werden. Wir zeigen Euch, wie Ihr beantragt, dass sensible Informationen in der Google-Suche entfernt werden.

Welche Art von Informationen kann Google entfernen?

Telefonnummern, E-Mail- oder Wohnadressen

Bankkonto- und Kreditkartennummern

Staatliche Ausweisnummern

Bilder von Ausweisen, Dokumenten und handschriftliche Unterschriften

Medizinische Daten

Passwörter und andere Berechtigungsnachweise

So entfernt Ihr persönliche Ergebnisse aus der Google-Suche

Öffnet die Google App und wählt euer Profil aus

Tippt auf "Meine Daten in Google-Suche" und folgt der Anleitung

Wählt "Zur Suche gehen"

Gebt euren Namen oder Adresse ein

Tippt auf die drei Punkte für alle Ergebnisse, die eure Daten anzeigen

Tippt auf "Ergebnis entfernen" und schließt den Vorgang ab

Daten werden nicht vollständig aus dem Web entfernt

Den eigenen Namen in die Suchleiste einzutippen und eine Handvoll Ergebnisse zu finden, könnte eine lustige Idee sein, zumindest bis man mit eigenen privaten Adressen oder Kontaktnummern konfrontiert wird. Zum Glück hilft die neue Funktion von Google dabei, persönliche Daten aus dem Internet zu entfernen - zumindest in den Suchergebnissen.Die Funktion "Ergebnisse über dich entfernen" ist ein Tool, das der Google-App hinzugefügt wurde. Es befindet sich derzeit in der Beta-Phase, die für einige verfügbar ist und später für weitere Google-Konten freigeschaltet wird. In dieser Version sind noch nicht alle Optionen enthalten. Ansonsten gibt es eine separate Hilfe-Webseite , die weitere Informationen enthält. Hier ist die Liste der Informationen, die Google löschen kann:Im Folgenden eine praktische Anleitung, wie man auf einem Android-Smartphone Kontaktnummern, E-Mails und die Adresse entfernen kann. Zuerst müsst Ihr jedoch überprüfen, ob die Funktion "Ergebnisse über dich" in den Einstellungen des Google-Kontos aktiviert ist.Alternativ kann man bei der Suche auch einfach die drei Punkte aus den einzelnen Suchergebnissen auswählen. Dann beendet man den Vorgang mit nur wenigen Klicks. Den Fortschritt der Anfrage kann man in den Einstellungen des Google-Kontos unter "Ergebnisse zu deinem Google-Konto" nachverfolgen.Wie Google anmerkt, werden die Daten nur aus den Suchergebnissen entfernt. Es wird weiterhin empfohlen, sich an die jeweilige Hosting-Seite zu wenden, wenn die Daten dauerhaft aus dem Internet gelöscht werden sollen.In Anbetracht der Tatsache, dass die Google-Suche den größten Teil des Suchmaschinenmarktes im World Wide Web ausmacht, verringert das Entfernen sensibler Daten bei Google das Risiko von unerwünschten Sicherheitsverletzungen signifikant.Habt Ihr schon einmal versucht, Daten bei Google löschen zu lassen? Wie schützt Ihr Eure Daten generell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter diesem Beitrag.