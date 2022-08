Netflix, Disney+ & Amazon: Die neuen Serien und Filme der Woche

Insgesamt 22 Neustarts kündigen die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ für diese Woche (KW 34) an. Zu den Highlights zählen The Walking Dead, Me Time und Samaritan. Dieser Artikel zeigt euch alle neuen Filme und Serien im Überblick.

Me Time: Trailer nur neuen Netflix-Komödie mit Hart und Wahlberg

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 34

The Walking Dead: Staffel 11 Teil 1 ab 22. August

Chad and JT Go Deep ab 23. August

Untold: The Rise and Fall of AND1 ab 23. August

Ollies Odyssee ab 24. August

Mo ab 24. August

Queer Eye: Brazil ab 24. August

Selling The OC ab 24. August

Unter Feuer ab 24. August

Zwei wie Pech und Schwefel ab 24. August

Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee ab 24. August

Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 3 ab 25. August

Rilakkumas Abenteuer im Vergnügungspark ab 25. August

Geschichtshappen: Staffel 2 ab 25. August

That's Amor ab 25. August

Drive Hard: The Maloof Way ab 26. August

Ludik ab 26. August

Me Time ab 26. August

Liebe für Erwachsene ab 26. August

Seoul Vibe ab 26. August

Der Junge muss an die frische Luft ab 26. August

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 34

The Walking Dead - Staffel 11 ab 22. August

Samaritan ab 26. August

Untrapped: The Story of Lil Baby ab 26. August

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 34

Keine Serien oder Film-Neustarts angekündigt

In der Woche vom 22. bis 28. August bietet Netflix im Vergleich zur Konkurrenz die größte Auswahl an neuen Inhalten, hat wie üblich allerdings nur eine Handvoll Highlights im Gepäck. Parallel mit Amazon startet man mit der Ausstrahlung der elften Staffel von The Walking Dead, während ab Freitag vor allem das Netflix-Original Me Time im Mittelpunkt stehen dürfte. Für die neue Komödie standen die Hollywood-Größten Kevin Hart und Mark Wahlberg vor der Kamera. Weiterhin sieht man neue Folgen der Doku Geschichtshappen und den Aufstieg und Fall der Marke AND1.Abonnenten von Amazon Prime Video können sich neben The Walking Dead nur auf den Actionfilm Samaritan freuen, in dem Sylvester Stallone als gealterter Superheld aus dem Ruhestand zurückkehrt. Abschließend zeigt man in dieser Woche eine neue Doku über den US-Rapper Lil Baby. Disney+ hingegen verzichtet in den nächsten sechs bis sieben Tagen auf echte Neustarts. Neue Serien oder Filme findet man hier also nicht. Dennoch gehen planmäßig weitere Folgen von Only Murders in the Building (Staffelfinale), High School Musical, Solar Opposites und She-Hulk auf Sendung.