Letzte Chance: Media Markt mit günstigen Deals im Gutscheinheft

Das Gutscheinheft von Media Markt ist nur noch bis zum 2. August um 20 Uhr gültig. Obwohl es der Name andeutet, werden für den Preisnachlass keine speziellen Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt. Alle Angebote inklusive der finalen Preise findet ihr auf der Aktionsseite , im Warenkorb und an der Kasse. Achtet zusätzlich auch auf mögliche Cashbacks und die Geschenke in Form von Guthabenkarten für den nächsten Einkauf. So sind rechnerisch einige Bestpreise möglich.Ein Blick auf die Highlights zeigt, dass sich Media Markt in diesem Prospekt vor allem auf Fernseher, Notebooks, Tablets und Haushaltsgeräte konzentriert. Allerdings findet man auch preiswerte Smartphones, Kopfhörer, Wearables, Spiele, Konsolen und Soundbars. Die Lieferung ist ab 59 Euro versandkostenfrei und auch eine Abholung in den Filialen vor Ort kann über den Online-Shop reserviert werden.Zu den beliebtesten Angeboten im Gutscheinheft gehören definitiv die für OLED-Fernseher. Den LG OLED 65 C1 7LB (65 Zoll) gibt es bereits für 1399 Euro und den neuen Samsung GQ 65 S95B (65 Zoll) erhält man inklusive eines 400-Euro-Gutscheins aktuell für 2499 Euro. Abseits davon steht das Asus VivoBook 14 im Mittelpunkt, ein 14-Zoll-Laptop mit schnellem Intel Core i7-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD zum günstigen Preis von 599 Euro. Weiterhin erhält man für nur 129 Euro das 10 Zoll große Android-Tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus mit 64 GB Speicher oder aber auch die JBL Live Pro+ True-Wireless-Kopfhörer für 99 Euro anstelle von 179 Euro.Gefallen finden wir am Bose Heimkino-Bundle , bestehend aus der Smart Soundbar 900 und dem Bass Module 700 für nur noch 1429 Euro. Alternativ bietet sich die Dolby Atmos-Soundbar Samsung HW-Q610B/ZG samt Subwoofer für 479 Euro an. Beim PC-Zubehör fallen hingegen die MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra mit 256 GB für 22 Euro und die externe Festplatte WD Elements mit 2 TB Speicher für 59 Euro auf. Außerdem sind viele Grafikkarten wieder erhältlich, zum Beispiel die Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle für 610 Euro oder die Asus GeForce RTX 3090 TUF Gaming für 1399 Euro.Zu guter Letzt findet ihr die DJI Mini SE Drohne samt SD-Speicherkarte im Set für 289 Euro, könnt euch drei PC- oder Konsolen-Spiele zum Preis von zweien sichern oder alle vorrätigen Tonies-Hörspielfiguren zu je 13,99 Euro kaufen.