Netflix, Amazon & Disney+: Alle neuen Serien und Filme der Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche mehr als 35 Neustarts an. Zu den wichtigsten Filmen und Serien gehören The Gray Man mit Ryan Gosling und Chris Evans sowie The Princess. In diesem Überblick findet ihr alle Termine.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 29

Za duży na bajki ab 18. Juli

Live is Life ab 18. Juli

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (Englische OV) ab 18. Juli

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read ab 18. Juli

David A. Arnold: It Ain't For the Weak ab 19. Juli

Virgin River: Staffel 4 ab 20. Juli

Bogdan Boner: Exorzist: Staffel 2 ab 20. Juli

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 5 ab 21. Juli

Blown Away: Staffel 3 ab 22. Juli

The Gray Man ab 22. Juli

Alchemy of Souls ab 23. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 29

Escape From Mogadishu ab 18. Juli

Project Gemini ab 18. Juli

An Impossible Project ab 20. Juli

Vanguard ab 22. Juli

Der Goldene Handschuh ab 22. Juli

Anything's Possible ab 22. Juli

The Last Full Measure ab 24. Juli

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 29

It Was Always Me - Staffel 1 ab 20. Juli

Genauso... aber anders - Staffel 1 ab 20. Juli

Marvel's Runaways - Staffel 3 ab 20. Juli

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund - Staffel 1 ab 20. Juli

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer - Staffel 3 ab 20. Juli

IMPACT mit Gal Gadot - Staffel 1 ab 20. Juli

Der unglaubliche Dr. Pol - Staffel 14 ab 20. Juli

Fix it! - Reparaturen am Limit - Staffel 1 ab 20. Juli

City of Angels | City of Death - Staffel 1 ab 20. Juli

Wild Crime - Staffel 1 ab 20. Juli

Breeders - Staffel 2 ab 20. Juli

The Darkest Minds - Die Überlebenden ab 22. Juli

Goodbye Christopher Robin ab 22. Juli

Isle of Dogs - Ataris Reise ab 22. Juli

The Princess ab 22. Juli

Love, Simon ab 22. Juli

Super Troopers 2 ab 22. Juli

Hai-Alarm im Paradies ab 22. Juli

In der Woche vom 18. bis 24. Juli richten sich alle Blicke auf Netflix , denn am Freitag startet hier die 200-Millionen-Dollar-Produktion The Gray Man. Unter der Regie von Anthony und Joe Russo konnte man für den CIA-Actionthriller unter anderem die Hollywood-Stars Ryan Gosling, Chris Evans und Ana de Armas gewinnen. Abseits davon streamen Netflix-Abonnenten neue Folgen von Virgin River und die Anime-Serie Uncle from Another World. Darüber hinaus empfehlen sich die Highlights der letzten Wochen, falls noch nicht gesehen - zum Beispiel The Umbrella Academy, Stranger Things und Resident Evil.Prime-Mitglieder sehen bei Amazon Prime Video den russischen Sci-Fi-Thriller Project Gemini und die Dokumentation An Impossible Project, doch echte Highlights - wie die Originals Paper Girls und The Flight Attendant - erscheinen erst zum Ende des Monats. Bei Disney+ startet hingegen The Princess, das der Micky Maus-Konzern als "actiongeladenes Märchen-Abenteuer" beschreibt. In den Hauptrollen sind Joey King, Dominic Cooper und Olga Kurylenko zu sehen. Wie üblich empfehlen wir abschließend die Sci-Fi-Serie For All Mankind, die von Apple TV+ jeden Freitag mit einer neuen Folge versorgt wird.