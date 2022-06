Geldverschwenden leicht gemacht: Facebook öffnet Avatar Stores

Eigentlich gibt es schon hinreichend viele Möglichkeiten, online Geld für recht sinnfreie Dinge zu verschwenden. Facebook erweitert diese Optionen jetzt mit seinem neuen Avatar Store, der auch für Instagram und den Messenger nutzbar ist.

Der Avatar trägt Prada

Das Kernprodukt des Geschäfts sind virtuelle Kleidungsstücke, mit denen User ihren Avataren ein neues Aussehen verpassen können. Vorerst wird sich dies nur auf den genannten Social-Media-Plattformen nutzen lassen, Konzerngründer Mark Zuckerberg kündigte aber bereits an, dass man in Kürze auch den virtuellen Raum des Metaverse mit entsprechenden Angeboten versorgen will.Die angebotenen Kleidungsstücke kommen dabei keineswegs einfach von den Grafikern des Unternehmens. Sie werden vielmehr von Designern großer Mode-Marken zugeliefert. Diese erstellen sie speziell zu diesem Zweck, wobei sie natürlich Anleihen an dem ohnehin bekannten Stil ihrer Produkte nehmen."Digitale Güter werden eine wichtige Möglichkeit sein, sich im Metaversum auszudrücken und ein wichtiger Motor für die Kreativwirtschaft. Ich freue mich darauf, weitere Marken hinzuzufügen und dies bald auch in die VR zu bringen. Eva Chen und ich haben einige der neuen Looks von Balenciaga, Prada und Thom Browne ausprobiert - eine Abwechslung zu meinem Frotteepullover", erklärte er.Die Stores werden in den kommenden Wochen erst einmal in den USA, Kanada, Mexiko und Thailand gestartet. Wann es eine solche Handelsplattform auch hierzulande geben wird, ist noch unklar. Bis die Shops dann zugänglich sind, wird man sich auch hinsichtlich der Preise gedulden müssen. Bisher ließ Facebook noch nicht durchblicken, was es kosten wird, den eigenen Avatar komplett in Prada zu kleiden. Klar ist, dass es zukünftig wohl viele solcher Angebote in den Metaverse-Instanzen geben wird, in denen dann verschiedenste virtuelle Produkte, mit denen man in der virtuellen Welt glänzen kann, zu kaufen sein werden.