Neue Aldi-PCs für Gamer: Desktops mit Nvidia RTX 3070 Ti ab 13.06.

Ab dem 13. Juni starten Aldi Nord und Süd den Verkauf von neuen Gaming-PCs. In den Online-Shops der Discounter werden die Desktops jetzt zu Preisen ab 1199 Euro gelistet. Das Spitzenmodell setzt auf einen AMD Ryzen 9-Prozessor und die Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

Aldi Online-Shop: Weitere Gaming-PCs mit RTX 3070 und RTX 3060 Ti

Hinweis: Die Desktop-PCs werden von Aldi Nord und Süd ab dem 13. Juni 2022 lediglich über den gemeinsamen Online-Shop vertrieben. Der Kauf in den Filialen vor Ort ist nicht möglich. Je nach Vorrat sollen die Produkte bis zum 3. Juli erhältlich sein.

Medion / Aldi

Gerade einmal zwei Wochen nach den letzten Aldi-PC-Angeboten finden sich im Prospekt der Händler vier neue Rechner, die sich ab kommenden Montag an Gamer richten. Als Aushängeschild gilt der Medion Erazer Hunter X25 , dieses Mal in einer Konfiguration mit dem AMD Ryzen 9 5900X-Prozessor samt 12 Kernen bei bis zu 4,8 GHz. Hinzu kommen 32 GB Arbeitsspeicher (Kingston HyperX Fury RGB), eine nicht näher definierte 2-TB-SSD und die Nvidia GeForce RTX 3070 Ti-Grafikkarte mit 8 GB GDDR6-Speicher. Der Preis im Online-Shop von Aldi beträgt 2399 Euro.Zur weiteren Ausstattung des Aldi-PCs gehören ein MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi-Mainboard, die Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung mit zwei In Win Saturn-Lüftern (120 mm) und ein Seasonic Focus GX-750-Netzteil mit 750 Watt. Auf zeitgemäße Features wie Wi-Fi 6 und 2,5-Gbit-LAN verzichtet der neue Hunter X25. Es sind lediglich WLAN-ac und klassisches Gigabit-Ethernet vorhanden. Hinzu kommen zehn USB-Anschlüsse, davon allerdings lediglich einer mit dem USB-C 3.2 Gen 2x2-Standard. Als Betriebssystem wird bekanntlich Windows 11 vorinstalliert.Für 1799 Euro erhalten Aldi-Kunden den Medion Erazer Engineer X20 . Verbaut werden ein Intel Core i7-12700K nebst Nvidia GeForce RTX 3070 LHR , 32 GB RAM (DDR4) und ein Gespann aus 1-TB-SSD sowie 1-TB-Festplatte. Beim Mainboard handelt es sich um das Gigabyte Z690M Aorus Elite AX mit Wi-Fi 6 und 2,5-Gbit-LAN, bei der Wasserkühlung um die Cooler Master Liquid ML 120L. Das verbaute Netzteil wird hingegen nicht genannt.Im Preisbereich bis 1300 Euro bieten die Discounter hingegen den Medion Erazer Engineer P10 wahlweise mit einer Intel Core i7- oder Core i5-CPU an. In Hinsicht auf die Grafikkarte setzen beide Gaming-PCs auf die GeForce RTX 3060 Ti und auch die Ausstattung des Arbeitsspeichers (16 GB) und der SSDs (1 TB) sind nahezu identisch. Abseits der In Win-Gehäuse muss man bei diesen Systemen allerdings auf Markenkomponenten verzichten.