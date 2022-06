Lebenslange Cloud: Über 60% Rabatt bei pCloud + 90 Tage testen

Als erster Cloud-Provider hat sich das Schweizer Unternehmen pCloud dazu entschlossen, lebenslangen Online-Speicher gegen Einmalzahlung anzubieten. Auf die Lifetime-Pläne spart ihr aktuell über 60 Prozent. Somit kostet der große 2-TB-Speicher lediglich 350 Euro - einmalig!

pCloud: Der sicherste Cloud-Speicher in Europa

Der sicherste Cloud-Speicher Europas mit fairen Lifetime-Zugängen

Einfacher Umzug und leichte Bedienung auf allen Geräten

Wer pCloud zunächst einmal testen möchte, profitiert vom WinFuture-Exklusivdeal: Neukunden erhalten 90 Tage lang Zugriff auf 500 GB Speicherplatz, den sie frei nach ihren Wünschen belegen können. Diese Testphase kostet euch nur einmalig 4,99 Euro . Ihr könnt jederzeit kündigen oder euch anschließend für einen der Premium-Pläne entscheiden.Mit pCloud können sich Nutzer auf die Schweizer Gesetzgebung verlassen, die sich vor allem beim Thema Datenschutz als streng und somit besonders sicher zeigt. Hinzu kommen die überdurchschnittlichen Kontrollstandards und ISO-Zertifizierungen der Rechenzentren, die von pCloud in Luxemburg und Texas betrieben werden. Beim Hochladen werden eure Daten mehrfach gespiegelt und an unterschiedlichen Orten gespeichert, um die Verfügbarkeit zu verbessern und gleichzeitig einem Datenverlust vorzubeugen. Und das Wichtigste: Alle Dateien werden via 256-Bit-AES verschlüsselt.Für eine noch höhere Sicherheit könnt ihr euch zusätzlich mit pCloud Encryption ausstatten, womit eure Daten direkt auf dem PC, Mac oder Mobilgerät abseits des Online-Speichers verschlüsselt werden. Für einmalig 125 Euro (Lifetime) ist man so optimal geschützt, egal ob online oder offline. Im Vergleich zum Normalpreis von 480 Euro spart ihr hier ebenfalls eine ganze Menge.Bei einem Wechsel hin zum neuen Cloud-Speicher macht es euch pCloud besonders einfach. Bisherige Backups von Dropbox, OneDrive, Google Drive und Co. können mit nur wenigen Klicks einfach und schnell umziehen. Kinderleicht ist zudem auch die Bedienung. Egal ob Profi oder Cloud-Einsteiger, das intuitive Web- und App-Interface bietet allerhand Funktionen, um euch den Alltag zu erleichtern. Vom Link-Sharing über intelligente Backups bis hin zum Video- und Audio-Player ist alles vorhanden.Dabei ist es ganz egal von wo und mit welchem Betriebssystem ihr den Zugriff auf euren Online-Speicher von pCloud sucht. Die Apps stehen sowohl für Windows, MacOS und Linux als auch für iOS, Android und als Browser-Erweiterung zur Verfügung. Einfacher geht es wirklich nicht.