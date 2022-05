Frauen-Power pur: Netflix zeigt 1. Trailer zum Actionfilm 'Interceptor'

Im Netflix-Film Interceptor muss ein weiblicher Captain der US-Armee praktisch im Alleingang eine Raketenabfangstation auf hoher See gegen eine Gruppe Terroristen verteidigen. Ein erster Trailer soll nun auf den Actionfilm einstimmen, bevor dieser in knapp einem Monat auf der Streaming-Plattform startet.Schauplatz des Films ist eine sogenannte Interceptor-Plattform mitten im Pazifik. Die Station ist die einzige ihrer Art, mit der sich auf die USA abgefeuerte Atomraketen abfangen lassen. Kurz nachdem Captain JJ Collins (gespielt von Elsa Pataky) ihren Traumjob im Pentagon verliert und auf die abgelegene Plattform versetzt wird, wird diese von einer Gruppe Terroristen angriffen, die anscheinend mehrere Nuklearschläge auf die USA planen. Weit entfernt von jeglicher Verstärkung muss Collins nun ihr jahrelanges taktisches Training und militärische Expertise einsetzen, um die Pläne der Angreifer zu stoppen und eine Katastrophe zu verhindern.Neben der unter anderem aus mehreren The Fast and the Furious-Filmen bekannten Pataky (Elena Neves) übernimmt Luke Bracey die Rolle des charismatischen Anführers der Terroristen. Regie bei Interceptor führte der australische Schriftsteller Matthew Reilly, der zudem auch das Drehbuch geschrieben hat. Seine Premiere feiert der Film am 3. Juni 2022 bei Netflix.