Die neuen Top-Deals von Media Markt und Saturn im Überblick

Insgesamt bewerben die beiden Elektronikhändler aktuell sechs interessante Kampagnen, die sicher den einen oder anderen Bestpreis für euch parat haben. Euer Hauptaugenmerk sollte dabei auf dem Saturn-Gutscheinheft liegen, da die Angebote in diesem nur noch bis einschließlich 17. Mai gültig sind. Für die Jubiläums-Deals von Media Markt könnt ihr euch hingegen einige Tage mehr Zeit lassen.Media Markt und Saturn orientieren sich oft an ihren Bestseller-Kategorien, zu denen vor allem Fernseher, Notebooks, Smartphones und Haushaltsgeräte zählen. Unter den Top-Angeboten aus den Online-Shops tummelt sich aber auch oft günstiges PC-Zubehör, wie zum Beispiel SSDs, Drucker oder Monitore. Die Favoriten der WinFuture-Leser und unserer Redaktion haben wir für euch zusammengefasst.Neben den oben genannten Favoriten zeigen sich unter den Angeboten noch weitere Deals zum günstigen Preis. Zum Beispiel wird das Google Pixel 6 mit 128 GB Speicher für nur noch 555 Euro verkauft und das Apple MacBook Air gibt es im Bundle mit Microsoft 365 (Office) für preiswerte 944 Euro. Ebenso solltet ihr einen Blick auf den Philips 58 PUS 8546/12 werfen, einem 58-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung zzgl. 100 Euro Cashback und Gratis-Soundbar für 799 Euro. Gefallen finden wir weiterhin am Delonghi Ecam 21.116.B Kaffeevollautomaten für reduzierte 269 Euro und der AVM FritzBox 6690 Cable für 275 Euro.Die meisten Produkte können versandkostenfrei im Online-Shop bestellt und nach Hause geliefert werden. Während der Bestellung könnt ihr aber auch eine Abholung in den Filialen vor Ort reservieren, um die Schnäppchen noch am selben Tag in den Händen zu halten. Gutscheine oder Coupons müssen für den Rabatt nicht eingegeben werden.