Nur für 2 Tage: Media Markt und Saturn feiern mit 19% MwSt.-Rabatt

Media Markt und Saturn starten in das Schnäppchen-Wochenende und bieten nur noch für kurze Zeit ihren Mehrwertsteuer-Rabatt an. In den Online-Shops und Prospekten befinden sich viele günstige Technik-Angebote, deren Highlights wir euch in unserem Deals-Überblick zeigen.

Saturn: Großes Gutscheinheft mit vielen günstigen Technik-Angeboten

Media Markt: Technik-Deals zum Muttertag und 19-Prozent-Rabatt

Neuer Prospekt und Gutscheinheft!

Neuer Prospekt und 19-Prozent-Rabatt!

Saturn

Schnellentschlossene sollten sich vor allem auf die 19-Prozent-Aktion von Media Markt konzentrieren, deren Rabatt auf Haushaltsgeräte bereits morgen Abend endet. Stark reduzierte Angebote findet man zudem im gut gefüllten Saturn-Gutscheinheft und in den Technik-Deals anlässlich des Muttertags. Neben vielen Direktabzügen, Bundles und daraus resultierenden Bestpreisen empfehlen wir außerdem einen Blick auf die Cashback-Aktionen der Händler. Bis zu 2200 Euro Rabatt gibt es auf LG OLED-Fernseher und bis zu 2400 Euro auf Samsung Neo QLED-TVs . Wie immer gilt: Gutscheine oder Coupon-Codes werden nicht benötigt.Neben 4K-Fernsehern stehen heute vor allem Notebooks, Tablets, Smartphones und Haushaltsgeräte hoch im Kurs. In den Online-Shops und Prospekten sind aber auch preiswertes PC-Zubehör, Kameras, Audio-Produkte und Smart-Home-Gadgets zu finden. Dabei sollte man die Deals des Tages im Auge behalten, die sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn angeboten werden. Bekanntlich ist die Lieferung nach Hause oft versandkostenfrei. Alternativ könnt ihr euch während der Bestellung aber auch für eine Abholung in den Filialen vor Ort entscheiden. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht der beliebtesten Deals.Im Online-Shop von Saturn dominiert das neue Gutscheinheft. Zu den Highlights zählen unter anderem der 4K-Fernseher LG OLED 65 C1 7LB (65 Zoll) für nur noch 1499 Euro nach Direktabzug und das Android-Smartphone Google Pixel 6 mit 128 GB Speicher für günstige 555 Euro. Ebenso zeigt sich der Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 4 für 122 Euro nebst den True-Wireless-Kopfhörern Jabra Elite 7 Pro mit ANC für 179 Euro unter den Angeboten. Für letztere erhaltet ihr zudem 30 Euro Cashback und zusätzlich einen 30 Euro Gutschein für den nächsten Einkauf bei Saturn. Einen 50 Euro Coupon gibt es hingegen zu den Samsung Galaxy Buds Pro für nur 129 Euro.Hoch im Kurs stehen auch die WD Black SN850 SSD mit Kühlkörper passend für die PlayStation 5 sowie 1 TB Speicher für nur 159 Euro und die externe Festplatte WD My Passport mit 5 TB Kapazität für 99 Euro. Weiterhin sinkt der Preis des Xiaomi Redmi Note 11 Pro auf nur noch 329 Euro und die Samsung Galaxy Watch 4 ist bereits für 179 Euro zu haben. Ist man hingegen eher auf der Suche nach neue Haushaltsgeräten, kommt der Kaffeevollautomat Philips EP2220/40 für 289 Euro oder das Sodastream Duo 1+1 Set für 95 Euro in Frage. Ebenso gibt es den Roborock S7 MaxV Saugroboter für 699 Euro und den Xiaomi G9 Akku-Staubsauger für nur 169 Euro.Unter dem Motto "Sag richtig Danke" gibt es im Online-Shop und Prospekt von Media Markt diverse Angebote zum Muttertag. Im Mittelpunkt steht unter anderem die Apple Watch SE für nur noch 269 Euro und der iRobot Roomba i4+ Saugroboter für 399 Euro. Ebenso wird der Dyson V7 Motorhead Akku-Staubsauger für 289 Euro verkauft und der Preis für das Samsung Galaxy A52s sinkt auf 299 Euro. Weiterhin sind der Fitness-Tracker Huawei Band 6 für 35 Euro oder die Wireless-Kopfhörer Huawei FreeBuds Pro für 99 Euro einen Blick wert. Hinzu kommen der stark reduzierte Jura E8 Kaffeevollautomat und der Smart-TV LG 55 UP 7800 (55 Zoll) für 479 Euro.Bis zum 7. Mai 2022 veranstaltet Media Markt zudem eine neue Mehrwertsteuer-Aktion als 19-Prozent-Rabatt. Dieses Mal auf Haushalts- und Küchengeräte der Marken Delonghi, Kenwood, Nutribullet und Braun. So könnte Schnäppchen-Jägern zum Beispiel die Delonghi Pinguino Klimaanlage für nur 336 Euro oder der Premium-Kaffeevollautomat Delonghi PrimaDonna Soul für 1217 Euro gefallen. Von Kenwood bietet sich hingegen unter anderem die Chef-Küchenmaschine inklusive Zubehör für 231 Euro an, während Nutribullet einen preiswerte Smoothie Maker Pro für 83 Euro im Programm hat. Von Braun gibt es abschließend den MultiQuick 3 Stabmixer für 28 Euro oder eine Zitruspresse für 33 Euro.