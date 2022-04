S22 Ultra ungleich S22 Ultra: Ein Modell, verschiedene Kameraleistungen

Seit Jahren wird über Unterschiede zwischen gleichnamigen Galaxy-S-Modellen berichtet. Der Grund: Samsung verbaut je nach Region verschiedene Prozessoren. Jetzt fällt beim S22 Ultra eine Eigenart ins Auge. Je nach Modell zeigen Kamera-Aufnahmen Abweichungen.

DxOMark sieht da einen Unterschied zwischen S22 und S22

Samsung / Evan Blass

Zum Beginn: Es ist bei Samsung Tradition, in seinen Galaxy-Modellen der S-Klasse zwei Chipsätze zum Einsatz zu bringen - die nicht immer exakt auf einer Augenhöhe liegen. In der S22-Familie laufen in den USA und China Snapdragon 8 Gen 1 Chips, international darf der Samsung-Eigenbau Exynos 2200 für Antrieb sorgen. Wie jetzt die Kamera-Spezialisten von DxOMark ausführen, zeigen die Modelle bei gleicher Kamera-Hardware wegen unterschiedlicher Bildprozessoren und Verarbeitung auch Unterschiede bei den Aufnahmen.So lassen sich den verschiedenen Modellen doch recht eindeutige Stärken und Schwächen zuordnen. Wie Tomsguide die Testergebnisse zusammenfasst, kann der Exynos 2200 bei Tests mit Zoom bessere Bilder liefern, hier bleiben mehr Details erhalten, das Bildrauschen fällt weniger deutlich aus. Ein weiterer Pluspunkt im Vergleich mit den Snapdragon-Schwestern: Videoaufnahmen gelingen bei schlechten Lichtverhältnissen etwas besser und zeigen weniger unerwünschte Artefakte und weniger Rauschen.Klingt nach einem Sieg für den Exynos-Antrieb? Eher nicht, den auch Snapdragon 8 Gen 1 Chips zeigen in einem Bereiche ihrer Stärke und der ist wohl für die meisten Nutzer von großer Bedeutung: DxOMark bescheinigt den Modellen mit diesem Chip leicht bessere Eigenschaften bei ganz normaler Fotografie, die sich durch bessere "Lichtstimmung und Textur" auszeichnen.Und so bleibt ein recht klarer Schluss: Nur wegen unterschiedlicher Ergebnisse bei Fotos und Videos sollte man wohl nicht den Stress auf sich nehmen, ein Samsung Galaxy-Modell zu jagen, das eigentlich nicht in der Region verfügbar ist. Dafür bewertet auch DxOMark dann doch zu ähnlich in ihrer Leistung - nur eben mit leichten Unterschieden, wo man Pluspunkte und Abstriche sieht. Die Diskussion Snapdragon vs. Exynos wird das aber wohl nicht abkühlen.