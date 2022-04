13 Mrd. Lichtjahre entfernt: Entdeckung aus der Jugend des Universums

Den Astronomen glücken immer neue spektakuläre Blicke in die ferne Vergangenheit unseres Universums. Jetzt konnte ein Objekt beobachtet werden, das wahrscheinlich ein Vorfahr eines supermassereichen Schwarzen Loches ist.

Theorie bestätigt

ESO

In den Aufnahmen stellt es sich im Grunde wie ein roter Nebel dar. Und die Daten schwanken irgendwo zwischen einer jungen Gas-Galaxie, in der gerade erst zahlreiche Sterne entstehen, und einem Quasar. Das geht aus einem Forschungs-Paper hervor, das die Wissenschaftler im renommierten Journal Nature veröffentlichten.Aus der Theorie der Entwicklung in der Frühzeit des Universums sind solche Objekte bereits bekannt und werden dort als rote Übergangsquasare beschrieben. Es ist bisher aber noch nicht gelungen, sie auch tatsächlich zu beobachten. Das hat sich jetzt aber geändert. Dafür mussten die Astronomen immerhin 13 Milliarden Lichtjahre weit in den Weltraum hinausschauen und fanden dort das Gebilde, das nur rund 750 Millionen Jahre nach dem Urknall existierte."Das entdeckte Objekt verbindet zwei seltene Populationen von Himmelsobjekten, nämlich staubige Starbursts und leuchtende Quasare", sagte der Hauptautor der Studie, Seiji Fujimoto, ein Postdoktorand am Niels-Bohr-Institut der Universität Kopenhagen. "Damit eröffnet sich ein neuer Weg zum Verständnis des schnellen Wachstums supermassereicher Schwarzer Löcher im frühen Universum."Quasare sind extrem hell leuchtende Objekte. Es handelt sich hier um Schwarze Löcher, die durchaus auf die milliardenfache Masse unserer Sonne kommen können. Mit ihrer Schwerkraft sammeln sie sehr viel Materie um sich, die immer stärker beschleunigt wird, sich dabei massiv aufheizt und so die enorme Helligkeit verursacht.Frühere Forschungen haben bereits gezeigt, dass große Schwarze Löcher schon recht früh existiert haben müssen - allerdings war bisher nicht klar, wie sie so schnell entstehen konnten. Eine denkbare Möglichkeit waren dafür eben die roten Übergangsquasare, die nun also wohl zum ersten Mal per Beobachtung nachgewiesen werden konnten.