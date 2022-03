World Backup Day: Günstige SSDs und Festplatten jetzt bei Saturn

Anlässlich des World Backup Day senkt Saturn die Preise für SSDs und Festplatten. Nur heute gewährt der Online-Shop somit einen Rabatt auf Speichermedien bekannter Marken, wie Western Digital, Samsung, Seagate und Crucial. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Starker Rabatt auf Markenspeicher von Samsung, WD, Crucial & Co.

SSDs und Festplatten jetzt stark reduziert!

Wer seinen PC aufrüsten möchte oder nach einer neuen externen Festplatte sucht, dem empfehlen wir einen Blick in die Saturn-Angebote zum World Backup Day. Bis zum morgigen 1. April 2022 profitiert ihr hier von vergleichsweise günstigen Preisen, Direktabzügen und Gutschein-Geschenken beim Kauf von Solid State Drives, Festplatten sowie CD- und DVD-Rohlingen. Die Lieferung ist in den meisten Fällen versandkostenfrei. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Als Highlight schreibt Saturn unter anderem die WD My Book aus, eine externe USB-Festplatte mit 8 TB Speicher für nur noch 139 Euro nach Direktabzug im Warenkorb. Sowohl von der Abmessung als auch vom Speicher etwas kompakter zeigt sich die Seagate Expansion Portable mit 5-TB-Kapazität für reduzierte 94 Euro. Will man bei externen Lösungen lieber auf schnellen Flash-Speicher setzen, würden sich die Samsung Portable T7 SSD oder die Crucial X6 SSD - beide mit 500 GB - für 69 Euro respektive 59 Euro anbieten. In diesem Bereich sinkt auch der Preis des Klassikers. Die SanDisk Extreme Portable SSD mit 1 TB Speicher ist im Online-Shop für 119 Euro zu haben.In Hinsicht auf interne SSDs und Festplatten konzentriert sich die Schnäppchen-Auswahl von Saturn vorrangig auf das zeitgemäße M.2-Formate und NVMe-Lösungen. Dabei wird zum Beispiel die Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicher für 165 Euro verkauft. In ihrer Version mit Heatsink schlägt sie mit ebenfalls reduzierten 188 Euro zu Buche. Beide Varianten sind nicht nur für PC- und Notebook-Upgrades geeignet, sondern auch für die Speichererweiterung der PlayStation 5 (PS5). Wer sein Datengrab hingegen auf klassischen HDDs unterbringen möchte, sollte sich die Seagate IronWolf und Seagate BarraCuda - jeweils mit 4 TB Kapazität - für 99 Euro bzw. 85 Euro ansehen.