Neue Aldi-PCs: Gaming-Laptops mit Nvidia RTX 3080 ab morgen

Die Discounter Aldi Nord und Süd starten in dieser Woche nicht nur mit dem Verkauf neuer Desktop-PCs, auch neue Gaming-Notebooks werden im Online-Shop angeboten. Darunter ein High-End-Laptop mit AMD Ryzen 9, 64 GB RAM und der mobilen Nvidia GeForce RTX 3080.

Medion Erazer Beast X25: High-End-Notebook für 2699 Euro

Medion Erazer Deputy P25: Core-Gaming-Notebook für 1499 Euro

Medion Akoya S15449: Office-Notebook für 799 Euro

Als mobiles Gaming-Aushängeschild stellen Medion und Aldi in dieser Woche das Erazer Beast X25 in den Mittelpunkt. Für preisintensive 2699 Euro erhalten Gamer ein 17-Zoll-Notebook mit QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Um den Antrieb kümmert sich der Achtkern-Prozessor AMD Ryzen 9 5900HX mit einer Taktrate von bis zu 4,6 GHz nebst 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher und der Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop-GPU (max. 165 Watt). Außerdem sind eine 2-TB-SSD, Wi-Fi 6, eine RGB-Tastatur, Gigabit-LAN, 4x USB, HDMI 2.1 und ein 91,2-Wh-Akku mit einer Laufzeit von bis zu drei Stunden an Bord.Für günstigere 1499 Euro ist ab Donnerstag (31.03.) das Medion Erazer Deputy P25 im Online-Shop von Aldi zu finden. Auf 15,6 Zoll erhält man eine klassische Full-HD-Auflösung mit bis zu 144 Hz und als Prozessor wird der AMD Ryzen 7 5800H mit acht Rechenkernen und bis zu 4,4 GHz verbaut. Außerdem setzt das Gaming-Notebook auf 16 GB DDR4-RAM, eine PCIe-SSD mit 2 TB und die Nvidia GeForce RTX 3060 Laptop-GPU (max. 130 Watt). Zur weiteren Ausstattung zählen Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Gigabit-LAN, 4x USB, HDMI, Mini-DisplayPort und ein 4-Zellen-Akku mit 49 Wattstunden für eine Laufzeit von maximal 4 Stunden.Als "Nicht-Gamer" nimmt Aldi abschließend das Medion Akoya S15449 in sein Angebot auf. Für 799 Euro setzt das 15-Zoll-Notebook auf ein Full-HD-Display mit IPS-Panel und einen Intel Core i7-1165G7 Prozessor mit acht Kernen, bis zu 4,7 GHz und integrierter Intel Iris Xe-Grafik. Eine dedizierte Grafikkarte wird nicht verbaut. Zu den weiteren Eckdaten gehören 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, eine 1-TB-SSD, die integrierte Alexa-Sprachsteuerung und eine Schnellladefunktion des nicht näher beschrieben 3-Zellen-Akkus, der für eine Laufzeit von bis zu 7,5 Stunden sorgen soll. Ebenso sind auch hier vier USB-Ports nebst Kartenleser, HDMI und Co. an Bord.