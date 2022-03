Microsoft 365 Family: Amazon verkauft Office-Bundle zum Tiefpreis

Einmal mehr senkt Amazon den Preis für das beliebte Microsoft 365 Family-Paket und nähert sich damit dem Black-Friday-Bestpreis aus dem letzten Jahr. Für 15 Monate mit den Office-Programmen Word, Excel, PowerPoint und Co. zahlt man derzeit nur noch 53,99 Euro.

Alle MS Office-Programme unter einem günstigen Dach

Das Microsoft 365-Bundle gehört nicht nur im Büro oder Home-Office, sondern auch für Privatpersonen und Familien zu den Softwarelösungen, die auf keinem PC fehlen sollten. Bot Amazon zum Black Friday 2021 das weltweit am meisten genutzte Office-Paket für knapp 50 Euro an, sinkt das Preisniveau derzeit wieder auf einen vergleichbaren Wert. Wer sich für das Microsoft 365 Family-Paket bzw. den Prepaid-Download mit einem Zugang für 15 Monate entscheidet, erhält das Bundle jetzt für 53,99 Euro inklusive einem Antiviren-Programm.Zur Auswahl steht Microsoft 365 Family in Kombination mit Norton 360 Deluxe oder McAfee Total Protection . Da die Download-Codes separat voneinander versendet werden, ist es jedem Käufer selbst überlassen, ob er die Antiviren-Tools nutzen, verschenken oder ignorieren möchte. Auch unabhängig dieser Dreingabe erreicht Amazon den aktuellen Bestpreis.Microsofts 365 Family-Paket bietet Zugriff für sechs Nutzer und eine Kompatibilität zu Windows und MacOS. Neben den bekannten Office-Programmen Word, Excel, PowerPoint und Outlook sind zudem ein OneDrive Cloud-Speicher mit einer Kapazität von 1 TB, ein persönlicher Tresor für Passwörter aller Art und eine laut Microsoft "erweiterte Sicherheit" mit an Bord. Der Rabatt bei Amazon kann von Schnäppchen-Jägern zudem dafür genutzt werden, um die Laufzeit von Microsoft 365 langfristig zu verlängern. Die Download-Codes können für bis zu fünf Jahre im Voraus eingelöst werden.Die deutlich günstigere Prepaid-Lösung lohnt sich für alle, die sich nicht an ein Microsoft 365 Family-Abo für monatlich 10 Euro (120 Euro pro Jahr) binden wollen. Im Vergleich zum klassischen Abonnement der Redmonder werden über 15 Monate gerechnet somit gerade einmal 33 Prozent des Preises fällig. Für uns ein echtes Schnäppchen.