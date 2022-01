Vodafone-Störung: Ausfälle und Einschränkungen am 27. Januar

Derzeit kommt es im Kabelnetz von Vodafone zu Einschränkungen und Ausfällen. Betroffen sind vor allem Städte im westlichen Teil Deutschlands. Der Netzbetreiber gibt an, dass Techniker bereits an einer Lösung arbeiten, um Internet, Telefonie und TV wieder in Gang zu bringen.

Koblenz

Kaiserslautern

Offenbach

Saarbrücken

Neuhäusel

Während im letzten Jahr vor allem geplante Wartungsarbeiten für Ausfälle im Vodafone-Kabelnetz sorgten, werden über die Eilmeldungen des Unternehmens aktuell erneut zwei akute Störungen aufgeführt, welche die nachfolgenden Städte betreffen. Nutzer in diesen Regionen müssen mit Einschränkungen bis hin zum Komplettausfall rechnen. Wie lange die Arbeiten der laut Vodafone bereits beauftragen Techniker andauern, ist derzeit nicht abzusehen.Über die kürzlich eingeführte Störungskarte können betroffene Vodafone-Kunden vergleichsweise schnell in Erfahrung bringen, ob ihr Ausfall bereits gemeldet und vom Netzbetreiber zur Entstörung in Auftrag gegeben wurde. Störungen und Einschränkungen werden nicht nur im Kabel- und DSL-Segment aufgeführt, sondern auch für das Mobilfunknetz angezeigt.Seit Anfang November bietet Vodafone seinen Gigabit-Zugang unter dem Tarif " Red Internet & Phone 1000 Cable 2021 " für monatlich 49,99 Euro an. Die ersten sechs Monate sind dabei kostenlos. Die Buchung ist sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden möglich, die aus einem günstigeren Tarif auf die aktuelle Gigabit-Option wechseln. Vodafone verspricht eine Download- und Upload-Ge­schwin­dig­keit von 1000 Mbit/s respektive 50 Mbit/s. Laut Produktdatenblatt stehen davon normalerweise 850 Mbit/s bzw. 35 Mbit/s zur Verfügung.