1&1 senkt die Preise: Unlimited 5G-Tarif jetzt für nur 59,99 Euro

Der Netzbetreiber 1&1 senkt ab sofort den Preis seines "5G XXL"-Mobilfunktarifs mit unlimitiertem Datenvolumen und Allnet-Flat dauerhaft auf 59,99 Euro pro Monat. Ebenso verzichtet man auf den sonst üblichen Aufpreis bei einer Buchung ohne Vertragslaufzeit.

Unlimitiertes 5G-Datenvolumen (500 Mbit/s) im O2-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Anschlussgebühr: 19,90 Euro

Grundgebühr: 59,99 Euro pro Monat

Laufzeiten: 24 Monate oder mtl. kündbar

Kostenlose Rufnummermitnahme

Ab sofort gültig: Jetzt bei 1&1 abschließen

Weitere Änderungen bei 1&1

Unlimited-Flatrates jetzt für 59,99 Euro

Kurz vor den Feiertagen rührt auch 1&1 die Werbetrommel und bietet den so genannten "5G XXL Unlimited"-Tarif wahlweise mit 24 Monaten Vertragslaufzeit oder in einer monatlich kündbaren Variante für 59,99 Euro an. Enthalten ist - wie es der Name bereits verspricht - eine unlimitierte Internet-Flatrate im 5G-Netz der Telefónica Deutschland (O2) mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s bei Uploads. Hinzu kommt eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze (Allnet-Flat).Wem die Netzabdeckung zusagt, der erhält einen vergleichsweise guten Deal mit theoretisch hoher Datenrate, den in dieser Form allerdings O2 auch direkt anbietet. Die Zusätze einer EU-Roaming-Flat und der SMS-Flat werden ebenfalls bei beiden Unternehmen geführt. Der Vorteil bei 1&1 liegt in einem kostenlosen 100 GB Cloud-Speicher, der "Service Card" mit Priority-Hotline sowie 24-Stunden-Austausch defekter Geräte und vor allem in einem geringeren Anschlusspreis. Die Bereitstellungskosten liegen hier nur bei 19,90 Euro.Abschließend gibt der Netzbetreiber via Pressemitteilung bekannt, das mobile Datenvolumen seines "5G L"-Tarifs ohne Aufpreis um 25 Prozent zu erhöhen. Interessenten erhalten somit 25 GB zu einem Preis von 29,99 Euro pro Monat, wobei die ersten sechs Monate bei zweijähriger Laufzeit von 1&1 erstattet werden. Auch hier bietet man eine Allnet-Flat und Geschwindigkeiten von bis zu 500 MBit/s an. Zusätzlich ist eine Multi-SIM ab Werk im Paket enthalten und die Rufnummermitnahme ist kostenlos.