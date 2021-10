Media Markt: Die besten Laptops mit Windows 11 jetzt im Angebot

Windows 11 kehrt auf vielen Geräten ein. Nicht nur als kostenloses Update von Windows 10, sondern auch ab Werk. Media Markt zeigt in seinem Online-Shop die besten Notebooks, 2-in-1s und All-in-One-Systeme, welche direkt mit dem neuen Betriebssystem ausgeliefert werden.

Das Warten auf Windows 11 hat ein Ende!

Günstige, hochwertige Geräte mit Windows 11 für euren PC-Alltag

Günstige Notebooks mit Windows 11 kaufen!

Microsoft

Nach sechs Jahren harter Arbeit ist es endlich da - Windows 11. Für viele PC-Nutzer genau der richtige Zeitpunkt, um ihrem Arbeitsplatz, dem Wohnzimmer oder auch dem mobilen Office ein Upgrade zu spendieren. Da kommen die Angebote von Media Markt gerade recht, mit denen man sich über ein Windows 10-Update auf Windows 11 gar keine Gedanken mehr machen muss. Denn die neue Software von Microsoft ist bereits vorinstalliert. Getreu nach dem Motto "Innovation für alle" werfen wir einen Blick auf die große Auswahl an Laptops, flexiblen 2-in-1s, All-in-Ones (AiO) und Co.Die wohl beste und einfachste Möglichkeit schon jetzt von Windows 11 zu profitieren, ist der Griff zu einem neuen Microsoft-Gerät. Das Surface Go 3 macht dabei den Anfang und richtet sich an preisbewusste Einsteiger, die ein flexibles 2-in-1 für den mobilen Alltag suchen und dafür nicht unbedingt mehr als 600 Euro ausgeben wollen. Für kreative Arbeiten, die mehr Leistung benötigen, steht hingegen das neue Microsoft Surface Pro 8 in den virtuellen Regalen. Das leistungsstarke 13-Zoll-Convertible gilt als Aushängeschild der Redmonder und siedelt sich im Premium-Bereich an. Passend dazu kann man das System mit einem Type-Cover aufwerten und so die Tablet- mit der Notebook-Welt verbinden.Auch andere Hersteller springen natürlich auf den Windows 11-Zug auf. ASUS bietet sein Spiele-Notebook TUF Gaming FX706 mit Intel Core i5-Prozessor, 512 GB SSD und Nvidia GeForce RTX 3050 direkt mit dem neuen Betriebssystem an. Gleiches gilt auch für den 27-Zoll großen HP Pavilion 27 All-in-One-PC mit Bang & Olufsen-Soundsystem sowie für den schlanken 14-Zöller Lenovo Yoga Slim 7i , der nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch mit einem Premium-Design und neuester Hardware überzeugen kann. Doch neben diesen Systemen gibt es weitere, hunderte Möglichkeiten dank der Windows 11 Upgrade-Garantie.So könnt ihr bei Media Markt zu ab Lager lieferbaren Bestsellern greifen, zu denen unter anderem das ASUS VivoBook 15 gehört. Für aktuell knapp über 500 Euro erhält man einen günstigen 15-Zöller mit Intel Core i5, 8 GB RAM und 512 GB SSD samt der Garantie, dass kostenlos von Windows 10 auf Windows 11 aktualisiert werden kann. Auf einer großen Aktionsseite findet ihr zudem weitere Systeme, die jetzt stark reduziert und bereit für das neue Betriebssystem sind.