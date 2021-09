Nur kurz: 3 Monate Readly für 0,99€, 5€ Amazon-Gutschein dazu

Tagesende Magazine und Zeitungen, alles frei verfügbar: Das Lese-Abo Readly ist dank einer Aktion nicht nur besonders günstig, sondern bringt einen Extra-Anreiz mit. Drei Monate werden mit 1 Euro statt fast 30 Euro berechnet, obendrauf gibt es einen 5 Euro Amazon-Gutschein

Alle Nutzer erhalten nach Registrierung einen 5€ Amazon.de Gutschein

Die Aktion läuft nur bis zum 20.09. um 23:59 Uhr

Zwei Schritte zum günstigen Abo mit Extra

Zugriff auf mehr als 5000 Magazine und Zeitungen

Zugriff sowohl auf aktuelle als auch auf ältere Ausgaben

Magazine herunterladen und offline lesen

Für alle gängigen Systeme nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)

Moderne eReader-Apps (iOS, Android, Kindle Fire)

Familien-Account: 5 Geräte inklusive

Readly ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, um auf beliebten Lesestoff aus Deutschland und der ganzen Welt zuzugreifen - wir hatten bei unserem letzten Test auch an den weitreichenden Familien-Funktionen gefallen gefunden, die die Nutzung eines Accounts mit bis zu 5 Profilen möglich macht. Wer das Angebot von tausenden renommierten Tageszeitungen, Magazine & mehr nutzen will, bekommt jetzt bei Mobilcom Debitel einen wirklich attraktiven Sonderpreis geboten. Der wird von einem Shopping-Gutschein für Amazon.de im Wert von 5 Euro natürlich noch versüßt. Allerdings: Die Aktion läuft nur bis Montag, den 20.09.Der Weg zum günstigen Lese-Glück mit Gutschein-Extra führt dabei über zwei Stationen. Zunächst muss das Readly-Abo auf der Aktionsseite zum vergünstigten Preis von 99 Cent abgeschlossen werden. Als nächstes bekommt man von Mobilcom Debitel einen Link zugesandt, über den man sich bei Readly registrieren muss. Dann ist der Dienst auch schon für die nächsten 3 Monate ohne weitere Kosten nutzbar. Die Zustellung des Gutscheins erfolgt rund 2-3 Wochen nach Anmeldung.Wichtig zu beachten ist hier natürlich die Laufzeit des vergünstigten Readly-Abos. Das kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende gekündigt werden. In diesem Fall sollte man also darauf achten, spätestens nach 2 Monaten eine Kündigung zu veranlassen. Nach Ablauf des Aktionspreises wird das Abo mit 9,99 Euro berechnet, die Kündigungsfrist bleibt aber unverändert.