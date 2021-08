Knaller Daten-Tarif: 25 GB LTE im Telekom-Netz für unter 15 Euro

Bei Mobilcom-Debitel gibt es jetzt kurze Zeit ein besonderes LTE-Angebot für alle, die einen schnellen Internet-Only-Datentarif mit High­speed-LTE im Netz der Telekom suchen. Dabei zahlt man dank Aktions­rabatt für 25 GB Daten mit bis zu 300 Mbit/s nur 14,99 Euro pro Monat.

Tipp: Über Messenger- oder Mobilfunk-Apps wie Skype, WhatsApp und Satellite ist man auch telefonisch erreichbar. Eine Aktivierung erfolgt oft per im Tarif verfügbarer SMS.

Mobiles Internet mit bis zu 300 Mbit/s zum Schnäppchen-Preis

25 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s

Datenflatrate im Telekom-Netz inklusive EU-Roaming

Anschlusspreis: 0 Euro

E-SIM möglich

Grundgebühr: 14,99 Euro pro Monat für zwei Jahre, dann 29,99 Euro

Rabattierte Vertragslaufzeit von 24 Monaten

Nur bis zum 30. August: Jetzt bei Logitel abschließen

Im Vergleich zur sonst üblichen monatlichen Grundgebühr in Höhe von 29,99 Euro reduziert die Telekom über die zwei Ecken Mobilcom-Debitel und Logitel seinen Datentarif deutlich. Mit einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent bietet sich der Green Data XL-Tarif vor allem für den Einsatz in Notebooks, Tablets oder Dual-SIM-Smartphones an, die lediglich mit einer reinen Datenverbindung arbeiten sollen und auf eine Telefonie via Allnet-Flat verzichten können. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate und die Anschlussgebühren entfallen.Der für zwei Jahre auf monatlich 14,99 Euro reduzierte Datentarif gewährt pro Monat ein Datenvolumen in Höhe von 25 GB, das innerhalb des Kontingents im Telekom-Netz (D1) mit bis zu 300 Mbit/s genutzt werden kann. Die Upload-Geschwindigkeit liegt bei ebenso guten 50 Mbit/s. Ist das Volumen verbraucht, stehen weitere Datenpakete zur Buchung bereit, die das Volumen erhöhen. Wer gut haushaltet, sollte mit den 25 GB allerdings problemlos zurechtkommen. Bekanntlich ist auch das EU-Roaming per Daten-Flatrate enthalten.Abschließend bleibt zu erwähnen, dass der Vertrag innerhalb der zwei Jahre rechtzeitig gekündigt werden sollte, soweit man einer Preiserhöhung aus dem Weg gehen möchte. Mobilcom-Debitel bietet den Telekom-Datentarif mit 25 GB Datenvolumen nur für 24 Monate zum rabattierten Preis von 14,99 Euro pro Monat an. Ab dem 25. Monat steigt dieser auf die sonst üblichen 30 Euro. Eine Kündigung muss laut Tarifdetails mit einer Frist von 3 Monaten zum Laufzeitende erfolgen. Falls nicht, verlängert sich der Vertrag um 12 Monate.