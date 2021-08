Dyson-Akkusauger & Co.: Media Markt und Saturn senken die Preise

Die Akku-Staubsauger von Dyson gehören nicht nur zu den besten ihrer Klasse, sondern auch zu den beliebtesten Haushaltsgeräten bei Media Markt und Saturn. Die Elektronikhändler feiern das in ihren Online-Shops mit starken Deals rund um Saugkraft, Luftreinigung und Trocknung.

Spricht man über Staubsauger, fällt in den meisten Fällen der Name Dyson vergleichsweise schnell. Die kabelgebundenen und kabellosen Staubsauger des britischen Unternehmens stehen seit jeher für Innovation und eine erstklassige Reinigung im stark nachgefragten Premium-Segment. Das aktuelle Portfolio macht dabei keine Ausnahme. Umso interessanter ist es, wenn die Akkusauger des Herstellers in Rabattaktionen von Media Markt und Saturn besonders günstig zu haben sind, wie jetzt im Wahnsinns-Schnell-Verkauf (WSV).Media Markt stellt den Dyson V11 Outsize in den Mittelpunkt, der nicht nur mit höchster Saugkraft zu überzeugen weiß, sondern gleichzeitig einen der größten Staubbehälter am Markt mitbringt. Abseits davon bietet er eine Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten im Eco-Modus. Somit können die meisten Wohnflächen ohne Zwischenentladung oder Akkuladung in nur einem Durchgang gereinigt werden. Dabei muss die Outsize-Version nicht auf die typischen Dyson-Vorteile verzichten. Das hocheffiziente Filtersystem, drei Reinigungsmodi, der effiziente Hyperdymium-Motor und wechselbare One-Click-Akkus sind nebst umfangreichen Zubehör Teil des Bundles.Einen Blick sollte man zudem auf den Dyson V11 Absolute Extra Pro werfen, der als Flaggschiff die Basis für die meisten Akku-Staubsauger des Herstellers darstellt. Der diesjährige Testsieger der Stiftung Warentest kann mit einer ebenso langen Akkulaufzeit von bis zu zwei Stunden und intelligenten Technologien überzeugen. Vor allem durch sein großes Zubehörpaket ist die Pro-Version vielseitig auf Hart- und Teppichböden einsetzbar und liefert dabei eine hervorragende Saugleistung, die sich automatisch dem Verschmutzungsgrad anpasst. Weiterhin überzeugt er mit einem leisen Betrieb und einer besonders einfachen Handhabung.Dass Dyson nicht nur mit seinen Akkusaugern brillieren kann, ist unlängst bekannt. Auch die Rabattaktionen von Media Markt und Saturn rüsten sich entsprechend mit dem gesamten Portfolio des Unternehmens. Mit dabei ist unter anderem der Dyson Pure Cool Me , ein moderner Luftreiniger, der mit seinem HEPA-Filter die Raumluft von Bakterien, Viren, Hausstaub und Pollen befreit. Mit seinem kühlen Luftstrom und einer 70-Grad-Drehbewegung sorgt er zudem auch an heißen Sommertagen für Abkühlung. Zu guter Letzt empfiehlt sich der Dyson Airwrap als technologisch hochwertiger Haarstyler für das Formen von Locken und Wellen oder zum Bürsten und Trocknen der Haare.