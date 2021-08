Jetzt stark reduziert: SSDs & Festplatten bei Media Markt und Saturn

Media Markt und Saturn starten die neue Woche mit stark reduzierten Technik-Angeboten für SSDs, Festplatten und Speicherkarten. Wir haben uns die Schnäppchen der beliebten Speicherwoche in den Online-Shops genauer angesehen und zeigen euch die besten Deals im Überblick.

Spartipp: SSDs werden auch als externe Lösungen verkauft. Via USB-C erreicht die WD My Passport SSD mit 1 TB Speicher für 109 Euro sehr gute Übertragungsraten von mehr als einen Gigabyte pro Sekunde.

In unregelmäßigen Abständen veranstalten die beiden Elektronikhändler die so genannte Speicherwoche. Günstige Deals für Solid State Drives (SSD) und Festplatten (HDD) sind dabei sowohl auf der Aktionsseite von Media Markt , als auch auf jener von Saturn zu finden. Das Prinzip ist einfach: Bis zum 9. August um 9 Uhr früh sind eine Handvoll Produkte stark reduziert. Zusätzlich werden jeden Tag ab 20 Uhr für wenige Stunden weitere Abendangebote hinzugefügt. Diese gelten nur in den Online-Shops und sind nicht in den Prospekten zu finden.Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für den Preisnachlass der Speicherwoche nicht benötigt. Dafür zeigen sich einige Direktabzüge, weshalb der finale, rabattierte Preis oftmals erst im Warenkorb zu sehen ist. Eine versandkostenfreie Lieferung bieten Media Markt und Saturn für alle Produkte der Aktion an, auch wenn diese unter einem Warenwert von 59 Euro liegen. Alternativ kann wie üblich während der Bestellung auch eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Ein Blick auf die Aktionsseiten von Media Markt und Saturn zeigt schnell, dass beide Online-Shops auf die gleichen Angebote setzen und es deshalb eure Wahl bleibt, bei welchem Händler ihr zugreifen wollt. Zu den Highlights der Speicherwoche gehören die beiden NVMe-SSDs im M.2-Format SanDisk Ultra 3D mit 1 TB Speicher und WD SN850 Gaming mit 500 GB sowie PCIe 4.0-Technologie. Beide schlagen jeweils mit nur noch 88 Euro zu Buche. Für den Preis von nur 44 Euro gibt es die SanDisk-SSD auch in einer 500-GB-Variante zu kaufen.Soll es hingegen eher eine Speicherkarte sein, bietet man ein Doppelpack aus zwei 32-GB-MicroSD-Karten für schmale 9 Euro an. Die SanDisk Extreme mit 64 GB gibt es zudem für unter 10 Euro und die große 400-GB-Version der SanDisk Ultra Plus für reduzierte 39 Euro. Ebenso gehören externe Festplatten zu den Schnäppchen-Deals bei Media Markt und Saturn. Mit dabei sind unter anderem die WD Elements mit 1,5 TB für nur 45 Euro und die WD My Passport mit 5 TB für 99 Euro. Als HDD-Datengrab wird die WD My Book mit 8 TB Speicher für günstige 169 Euro angeboten. Saturn und Amazon