Störung bei Telekom und Microsoft sorgte für zweistündigen Ausfall

Am heutigen Morgen haben viele Kunden der Telekom sowie Microsoft-Diensten wie Office 365, Teams und Outlook mit Verbindungsproblemen zu kämpfen gehabt. Gegen 8 Uhr schossen Störungsmeldungen hoch, doch die Probleme hat man recht schnell in den Griff bekommen.

Server-Problem

Verbindungsprobleme am Vormittag bei zwei für die Arbeit so wichtigen Anbietern haben natürlich ernsthafte Konsequenzen bzw. weitreichende Folgen. Entsprechend gab es heute Morgen zahlreiche Menschen, die von Ausfällen bei der Telekom sowie Microsoft betroffen waren. Gegen 10 Uhr hat sich die Situation wieder entspannt, mittlerweile dürften die Dienste bei den meisten Kunden wieder laufen, wie sie sollen.Anfangs war nicht klar, ob die beiden Probleme miteinander in Verbindung stehen, per Twitter teilte der Telekom-Support allerdings mit, dass es "Schwierigkeiten bei einigen Microsoft-Diensten" gebe, das eigene Angebot wurde indes nicht erwähnt. @Telekom_hilft riet, den Router für zehn Minuten vom Netz zu nehmen und ihn so neu zu starten, allerdings schien das eine Lösung aus dem "The IT Crowd"-Handbuch gewesen zu sein.Laut Spiegel gab es hingegen recht früh schon Hinweise, dass es eine Störung bei der Netzverbindung zwischen den Telekom- und den Microsoft-Servern gab. Das bestätigte mittlerweile auch der Redmonder Konzern: Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) hat auf Twitter Folgendes bekannt gegeben: "Unsere Untersuchung hat ergeben, dass eine unserer Netzwerkverbindungen zu einem Drittanbieter keinen Datenverkehr angenommen hat. Wir haben den Datenverkehr auf andere Kanäle umgeleitet, um die Wiederherstellung zu beschleunigen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte MO273940 im Admin Center."Mit rund zwei Stunden war der Ausfall zwar nicht kurz, letztlich kamen Kunden aber mit einem sprichwörtlichen blauen Auge davon, da die Probleme verhältnismäßig schnell gefixt werden konnten.