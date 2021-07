Prime Video, Netflix & Disney+: Die neuen Filme und Serien der Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ bieten ihren Abonnenten in dieser Woche mehr als 40 neue Filme und Serien. Zu den Highlights zählen Fear Street, Unsere Erde, Sully, Alien: Covenant und viele mehr. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 28)

Ridley Jones ab 13. Juli

Once Upon a Time in Hollywood ab 13. Juli

My Unorthodox Life ab 14. Juli

A Classic Horror Story ab 14. Juli

Leitfaden für die perfekte Familie ab 14. Juli

Red Privada: Wer hat Manuel Buendía umgebracht? ab 14. Juli

Unglaubliche Diebstähle ab 14. Juli

Noch nie in meinem Leben …: Staffel 2 ab 15. Juli

Passt perfekt! ab 15. Juli

My Amanda ab 15. Juli

Emicida: AmarElo - Live in São Paulo ab 15. Juli

Beastars: Staffel 2 ab 15. Juli

Die glorreichen Sieben ab 15. Juli

Fear Street - Teil 3: 1666 ab 16. Juli

Deep ab 16. Juli

Explained: Staffel 3 ab 16. Juli

Johnny Test ab 16. Juli

The Water Man ab 16. Juli

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 28)

Desperate Housewives - Staffel 1-8 ab 12. Juli

Game Night ab 12. Juli

Ronaldo ab 12. Juli

Contamination ab 12. Juli

Mindscape ab 13. Juli

Man lernt nie aus ab 13. Juli

Mullewapp - Eine schöne Schweinerei ab 14. Juli

Booksmart ab 14. Juli

De Oost ab 15. Juli

Der Regenmacher ab 15. Juli

Yakari ab 15. Juli

Making the Cut - Staffel 2 ab 16. Juli

El Cid - Staffel 2 ab 16. Juli

Unsere Erde ab 16. Juli

Ein Schweinchen namens Babe ab 16. Juli

Sully ab 17. Juli

A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn ab 17. Juli

Mein Liebhaber, der Esel & Ich ab 18. Juli

Hui Buh: Das Schlossgespenst ab 18. Juli

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 28)

Das Geheimnis von Sulphur Springs - Staffel 1 ab 16. Juli

Alien: Covenant ab 16. Juli

Doc & Darryl (ESPN) ab 16. Juli

Monuments Men - Ungewöhnliche Helden ab 16. Juli

Phi Slama Jama (ESPN) ab 16. Juli

Predator - Upgrade ab 16. Juli

The Empty Man ab 16. Juli

Während in der letzten Woche Blockbuster wie Black Widow ihre Premiere feierten, konzentrieren sich die Video-Streaming-Plattformen in den nächsten Tagen vorrangig auf namhafte Lizenztitel. Zwar kann Netflix mit neuen Originals wie My Unorthodox Life und exklusiven Inhalten wie dem dritten Teil von Fear Street oder der fünften Staffel von Van Helsing überzeugen, doch vor allem Kinohits von dritten Studios dürften in dieser Woche die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bei Netflix starten zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood und Die glorreichen Sieben.Amazon Prime Video bietet hingegen acht Staffeln von Desperate Housewives nebst bekannten Filmen wie Game Night, Unsere Erde, Sully und A Beautiful Mind zum Streamen an. Und bei Disney+, die vor allem durch den Star-Channel die Auswahl aufgestockt haben, werden Filme wie Alien: Covenant, Monuments Men und Predator: Upgrade ausgestrahlt. In den nächsten Juli-Wochen erwarten uns vorausschauend zudem Highlights wie The Green Mile und Suicide Squad bei Amazon, Masters of the Universe bei Netflix und X-Men: Dark Phoenix bei Disney+.