Gratis Wi-Fi 6-Router: 1&1-Aktion mit kostenlosem HomeServer endet

Nur noch bis zum 4. Junli läuft beim DSL-Provider 1&1 das Einfüh­rungsangebot für den neuen HomeServer+. Wer jetzt einen DSL 100 oder DSL 250-Tarif bucht, bekommt den neuen Router mit Wi-Fi 6-Unterstützung kostenlos als Neukunden mit zu den Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit. Der Router hat laut 1&1 einen Wert von 299 Euro. Diese Aktion läuft bereits seit der Einführung des neuen Router-Modells Ende 2020 immer wieder ähnlich ab, aktuell gibt es neben dem gratis Router noch bis zu einem halben Jahr einen Rabatt auf die Monatsgebühr für DSL 16, DSL 50, DSL 100, DSL 250 oder Glasfaser. Man spart dabei bis zu 240 Euro.Der Wi-Fi 6-Standard verbessert dabei die Übertragungs-Geschwindigkeit und -Stabilität um rund 40 Prozent. Mit dem neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 wird im Vergleich zu Wi-Fi 5 eine fast dreimal höhere und zudem auch deutlich stabilere Datenübertragung innerhalb der eigenen vier Wände ermöglicht.Wie 1&1 mitteilt, gibt es den HomeServer+ jetzt nur noch bis zum 4. Juli kostenlos mit dazu. Dann endet die Aktion. Wie der Preis nach dem 4. Juli sein wird, ist noch nicht bekannt. Zusätzlich zu dem kostenlosen 1&1 HomeServer+ und den reduzierten Einstiegspreisen gibt es in der aktuellen Aktion kostenfreien Speicherplatz in der Cloud mit einem Datenvolumen von bis zu 1 Terabyte (TB).Alle Tarife enthalten eine Telefonflatrate und mindestens eine SIM-Karte für Mobilfunk. Zudem ist die ServiceCard inklusive. Die Laufzeit beträgt mindestens 24 Monate.Im 1&1 Verfügbarkeitscheck kann man online prüfen, welche Geschwindigkeiten aktuell an einem Wohnort buchbar sind. Wer eine schnellere Leitung wünscht, bekommt derzeit zum Beispiel auch Glasfaser mit 1.000 MBit/s. Dabei zahlt man in den ersten sechs Monaten 49,99 Euro und anschließend 69,99 Euro. Die Übersicht zu allen Tarifen findet man bei 1&1 / DSL . Ab DSL 50 steht als Option auch das 1&1 HD-TV-Angebot zur Verfügung.